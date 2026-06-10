Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aseguró que se encuentra tomando medidas para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción nacional, especialmente en sectores como la ganadería y la producción de arroz.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, explicó que la institución trabaja en la construcción de pozos, abrevaderos y otras infraestructuras necesarias para hacer frente a la escasez de agua que podría registrarse en distintas regiones del país.