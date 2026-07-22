Almacenamiento inadecuado favorecenmaumento de casos de dengue, advierte el Minsa

El director regional de Salud Metropolitana, Ricardo Torres, informó que hasta la semana epidemiológica más reciente se han confirmado 1.241 casos positivos de dengue, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período del año pasado, resultado que atribuyó a las estrategias de prevención implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa).