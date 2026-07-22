Almacenamiento inadecuado favorecenmaumento de casos de dengue, advierte el Minsa
El director regional de Salud Metropolitana, Ricardo Torres, informó que hasta la semana epidemiológica más reciente se han confirmado 1.241 casos positivos de dengue, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período del año pasado, resultado que atribuyó a las estrategias de prevención implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa).
Ciudad de Panamá, Panamá/La Región Metropolitana de Salud mantiene la vigilancia ante el dengue, enfermedad que continúa representando una amenaza para la población pese a que este año se reporta una disminución de casos en comparación con 2025.