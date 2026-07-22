Meduca destaca avances en el rendimiento estudiantil
Según las cifras presentadas por la entidad, alrededor de 791,800 estudiantes del sistema regular recibieron calificaciones durante el primer trimestre.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) presentó el balance del primer trimestre del año escolar 2026 y dio a conocer una nueva plataforma de analítica de aprendizaje que permitirá consultar el desempeño académico de los estudiantes por escuela, región educativa, nivel y asignatura, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones en el sistema educativo.