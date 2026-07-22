Según las cifras presentadas por la entidad, alrededor de 791,800 estudiantes del sistema regular recibieron calificaciones durante el primer trimestre.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) presentó el balance del primer trimestre del año escolar 2026 y dio a conocer una nueva plataforma de analítica de aprendizaje que permitirá consultar el desempeño académico de los estudiantes por escuela, región educativa, nivel y asignatura, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones en el sistema educativo.