Ciudad de Panamá/Representantes legales y familiares de personas privadas de libertad exigen un espacio de diálogo con las autoridades del sistema penitenciario para plantear soluciones a la crisis que atraviesan los centros de detención del país. La abogada Vianka Moreno y Karelis Medrano, de los familiares, hicieron un llamado urgente para que la ministra se reúna con ellos y puedan trabajar en conjunto.