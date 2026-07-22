Antigua ciudad libanesa de Tiro, inscrita en el patrimonio mundial en peligro

Situada en la costa del sur del Líbano, a unos veinte kilómetros de la frontera con Israel, Tiro es una de las ciudades más antiguas del mundo mediterráneo.

París, Francia/Tiro, antigua ciudad fenicia del sur del Líbano golpeada en los últimos meses por bombardeos israelíes, fue inscrita este martes en la lista de patrimonio mundial en peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), anunció la agencia en X.

"El bien se vio afectado directamente y sufrió daños. Además, su estado de conservación genera preocupación creciente, especialmente ante la posibilidad de nuevos impactos", afirmó la Unesco. La organización celebra actualmente la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial en Busán, Corea del Sur.

"Se considera que las condiciones óptimas ya no están garantizadas para asegurar la conservación y protección del valor universal excepcional del bien", añadió la agencia de Naciones Unidas, que precisó que la solicitud de inscripción en la lista de patrimonio en peligro fue presentada por el Estado libanés.

Situada en la costa del sur del Líbano, a unos veinte kilómetros de la frontera con Israel, Tiro es una de las ciudades más antiguas del mundo mediterráneo. Sus habitantes huyeron masivamente después de los llamados a evacuar emitidos por el ejército israelí.

La ciudad es objetivo de una campaña de bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra con el movimiento proiraní Hezbolá el 2 de marzo. La localidad cuenta con dos sitios protegidos inscritos en el patrimonio mundial de la Unesco, que albergan restos del Imperio romano, un arco de triunfo y un hipódromo del siglo II.

Uno de estos sitios fue alcanzado directamente en junio por un bombardeo israelí. El ministro libanés de Cultura, Ghassan Salamé, acusó a Israel de no respetar la Convención de La Haya, que obliga a preservar los bienes culturales en caso de conflicto armado, ni los "Escudos Azules", emblema simbólico creado por un comité vinculado a la Unesco para proteger Tiro.