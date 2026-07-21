La infraestructura contempla nuevos accesos y conexiones que facilitarán la circulación de los conductores entre Costa del Este, el Corredor Sur y otros puntos de la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que el proyecto de construcción del nuevo intercambiador entre Costa del Este y el Corredor Sur registra un 51% de avance, como parte de las obras que buscan mejorar la movilidad vehicular hacia este sector y el centro de la ciudad de Panamá.