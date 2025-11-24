Hospital del Niño: La megaobra que llega con una década de retraso

La construcción de un nuevo hospital es una vieja aspiración. El edificio actual, con cerca de 70 años, está deteriorado y no tiene capacidad para albergar a un niño más.

A simple vista, las obras del nuevo Hospital del Niño dibujan otro rascacielos más sobre la Avenida Balboa: 20 pisos, obra gris y miles de metros cúbicos de concreto. Sin embargo, no lo es. El proyecto promete transformar el congestionado y hacinado sistema de atención pediátrica pública del país.

TVN Noticias ingresó de forma exclusiva a las obras de esta infraestructura de salud. El recorrido por el proyecto revela el alcance de la ambición, comenzando en los jardines donde ya llegan los primeros acabados para la torre. El nuevo Hospital del Niño debía entregarse en diciembre de este año, pero la fecha de culminación se ha pospuesto hasta finales de 2026.

La construcción de un nuevo hospital es una vieja aspiración. El edificio actual, con cerca de 70 años, está deteriorado y no tiene capacidad para albergar a un niño más. El proyecto se estancó a lo largo de los años tras cuatro licitaciones paralizadas por disputas entre las empresas interesadas en la obra millonaria.

¿Qué tendrá el nuevo hospital?

La nueva infraestructura está diseñada para maximizar la eficiencia y dignidad en la atención:

Capacidad de hospitalización: El hospital contará con 470 camas, un aumento del 30% respecto al edificio actual.

Dignificación de salas: Se eliminarán las salas de hospitalización que hoy albergan hasta 15 niños. En el nuevo edificio, las habitaciones serán individuales o albergarán un máximo de dos menores.

Consulta externa y tecnología: Habrá 108 consultorios y uno de los sistemas de enfriamiento más complejos del país.

La sala de quemados es una de las áreas más críticas. Solo en los primeros seis meses del año, más de 600 niños ingresaron con este tipo de lesiones. El nuevo edificio contempla un área exclusiva, con su propio quirófano.

Saray Pimentel, coordinadora general del proyecto, explica que el nuevo hospital tendrá 14 salas de operación en el cuarto piso, un incremento exponencial frente a la capacidad que tiene el edificio actual: 4 quirófanos propios y dos que el Santo Tomás les presta en ocasiones.

Más quirófanos deben garantizarle al Hospital del Niño poder acelerar el número de operaciones de forma holgada. En estos momentos, según conoció TVN Noticias, los quirófanos trabajan a tope, incluso los fines de semana.

En general, pasará de funcionar en un complejo de 20 mil metros cuadrados a otro de 89 mil metros cuadrados.

Costos y ajustes al presupuesto

El proyecto, diseñado durante la administración Varela, inició con un costo de $614 millones. El gobierno de Cortizo realizó ajustes al eliminar la nueva maternidad y los estacionamientos soterrados bajo los jardines del Hospital Santo Tomás, lo que redujo el presupuesto a $443 millones.

Con el rediseño, los estacionamientos estarán ubicados en una nueva torre de ocho pisos, que costará casi $26 millones, incluidos dentro del precio global de la obra, según una de las seis adendas firmadas entre el Ministerio de Salud y la contratista, el grupo español Acciona.

Para construir este estacionamiento será necesario derribar el edificio actual de la consulta externa y hospitalización lo que ocurrirá, según las autoridades, una vez se haya mudado a todos los pacientes al nuevo edificio.

El último informe de avance de la obra indica poco más del 50% de progreso, acumulando un año de retraso desde su inicio en 2021. Aun así, el Ministerio de Salud promete que para finales de 2026 el edificio principal estará listo, incluyendo acabados y la instalación de equipos médicos valorados en $80 millones.

Cuando finalmente abra sus puertas, el nuevo Hospital del Niño no solo reemplazará una edificación obsoleta. Será la oportunidad de ofrecer una atención digna, segura y moderna a miles de niños y sus familias.