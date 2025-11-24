¡Caos en la Ciudad de la Salud! Más de 2 mil usuarios colapsaron ventanillas ¿Qué ocurrió?

Según el informe preliminar del director, la situación se registró por la apertura de agendas para 2026.

Ciudad de Panamá/Una inusual cantidad de asegurados y familiares de pacientes acudió este lunes al atrio de la Ciudad de la Salud, generando largas filas y aglomeraciones en las ventanillas donde se gestionan las citas para las 24 especialidades médicas que brinda este complejo.

La situación obligó al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, a presentarse personalmente para atender la emergencia.

Según explicó, la acumulación de usuarios se originó por la apertura no autorizada de agendas correspondientes al año 2026, lo que llevó a miles de personas a desplazarse desde muy temprano, desde todas partes del país, sin haber recibido ningún aviso oficial. Mon calificó el hecho como un error grave, pues no existió coordinación previa con las direcciones responsables ni una planificación para manejar el flujo de pacientes.

"Bueno, indudablemente es lamentable que nosotros tengamos una situación como esta, en donde hemos hecho que las personas se apersonen a estas instalaciones desde muy temprano, desde muy temprano en la mañana, sin desayunar, por un tema de apertura de unas agendas de cupos 2026, de manera inconsulta, con las direcciones correspondientes, han abierto los sistemas, no sabemos quiénes son los responsables de este tema", explicó.

El director Mon reconoció que el equipo directivo no estaba enterado de la activación del sistema y aseguró que la prioridad inmediata fue asistir a las personas que llevaban horas esperando.

“Tengo que ser responsable de decir que los errores son del líder. Los éxitos son compartidos, pero este tiene que ser un error que yo particularmente me tengo que abrogar en mi persona”, reconoció, admitiendo que esta situación rebasó la capacidad del sistema.

A lo largo de la mañana se constató que se esperaban unas 800 personas, pero más de 2,000 asegurados llegaron al recinto, lo que provocó molestias entre quienes buscaban cupos para especialistas. Mon señaló que comprende la indignación de los usuarios y que la institución evaluará las fallas del proceso para evitar que se repita.

"Y por supuesto, cuando se abren las agendas y hay tantas necesidades de médicos especialistas y de citas de especialistas, por supuesto la gente se va a golpear. No se hizo ni siquiera con ningún tipo de proceso ordenado, por día, por especialidad, simplemente se abrieron las agendas y ahora nadie es aparentemente responsable", puntualizó.

Pero ante esta situación, el director también anunció que la CSS garantizará atención a todos los presentes.

“¿Qué vamos a garantizar el día de hoy? Que todos los que están aquí se lleven su cita. De eso, hasta la hora que resulte, nos vamos a quedar para que todo mundo esté satisfecho”, dijo.

Investigación interna y correctivos inmediatos

De acuerdo con Mon, el hecho no tiene relación con falta de personal, sino con la ausencia de claridad en el proceso que abrió las agendas sin previo aviso. Aseguró que ya se activó un equipo para determinar quién autorizó la medida.

"Es que si no estaba claro justamente el proceso que se había abierto y que ya estamos las autoridades enteradas de que esto iba a pasar, por supuesto no se iba a tomar en cuenta la cantidad de personal que esto se necesitaba", indicó.

Indicó que desde este martes estarán en el sitio los responsables de atención al asegurado, registros médicos y subdirecciones operativas para revisar lo ocurrido y coordinar una nueva metodología que ordene la asignación de citas. Además, enfatizó que los procedimientos deberán realizarse por día, por especialidad y con comunicación previa a la población.

Información de Luis Alberto Jiménez

También le puede interesar: