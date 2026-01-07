AMP autoriza adenda millonaria y extiende plazo de entrega del muelle de Puerto Armuelles hasta 2027

De acuerdo con los documentos técnicos que sustentan la decisión, la adenda responde a una reingeniería integral del muelle, solicitada por la AMP con el objetivo de mejorar la operatividad, sostenibilidad y competitividad del puerto, y convertirlo en un muelle multipropósito capaz de recibir embarcaciones de mayor calado.

Puerto Armuelles, Chiriquí/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aprobó una adenda por más de 10 millones de dólares y una extensión de 365 días al contrato para la construcción del nuevo muelle fiscal de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, una obra que ahora deberá estar lista el 15 de julio de 2027.

La decisión fue adoptada por la Junta Directiva de la AMP y publicada en la Gaceta Oficial del 6 de enero de 2026, autorizando al administrador de la entidad a suscribir la Adenda N.º 1 al contrato A-7004-2022, adjudicado al Consorcio ASOBUZ, responsable del diseño y construcción del proyecto. El contrato original, firmado en octubre de 2022, tenía un monto de 21.1 millones de dólares, pero con esta modificación el costo total del proyecto ascenderá a $31.3 millones.

De acuerdo con los documentos técnicos que sustentan la decisión, la adenda responde a una reingeniería integral del muelle, solicitada por la AMP con el objetivo de mejorar la operatividad, sostenibilidad y competitividad del puerto, y convertirlo en un muelle multipropósito capaz de recibir embarcaciones de mayor calado.

Entre los principales cambios aprobados se incluyen:

Ampliación de estudios, diseños y aprobaciones, proporcionales a la ampliación solicitada

Ampliación de la plataforma desde el eje 33 hasta el eje 36 (18 pilotes de plataforma, 30 pilotes para piñas de atraque)

Construcción de dos piñas de atraque

Suministro e instalación de los ganchos pelicanos

Suministro e instalación de dos boyas de amarre completas

Suministro e instalación de torres de iluminación

Suministro e instalación de un sistema contra incendios

Suministro e instalación de línea para conducción de aceite

Suministro e instalación de pasarela peatonal

Elaboración de Máster Plan

Según el informe técnico, estas obras no estaban contempladas en el diseño inicial y surgieron tras nuevos estudios especializados y un análisis actualizado del mercado portuario regional.

Proyecto avanza más del 59%

El informe de sustento técnico-legal de la AMP indica que el proyecto presenta actualmente un avance físico del 59.8 %, y que la extensión del plazo es necesaria para ejecutar las nuevas actividades sin comprometer los estándares de seguridad y funcionamiento portuario.

La AMP justificó el aumento de costos señalando que la inversión adicional permitirá optimizar la infraestructura, atraer nuevas oportunidades de negocio, fortalecer la logística portuaria y generar mayor impacto económico y social en Puerto Armuelles.

Dado que el incremento supera el 25% permitido por la Ley de Contrataciones Públicas, la AMP deberá contar con la aprobación del Consejo Económico Nacional, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Pese a ello, la Junta Directiva consideró que la modificación está debidamente sustentada en aspectos técnicos, económicos y legales, y responde al interés público de garantizar un puerto moderno, seguro y autosostenible. Para conocer el documento completo, puede ingresar AQUÍ.