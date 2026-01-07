Ministerio de Educación refuerza protocolos de seguridad tras agresión contra funcionaria en sede de Panamá Centro

El incidente fue denunciado oficialmente y expuesto por la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante el Consejo de Gabinete, lo que encendió las alertas sobre la protección del personal administrativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las medidas de seguridad en las instalaciones del Ministerio de Educación (Meduca) serán reforzadas, tras un grave hecho de violencia registrado en la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, donde una funcionaria resultó agredida durante la jornada laboral.

El incidente fue denunciado oficialmente y expuesto por la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante el Consejo de Gabinete, lo que encendió las alertas sobre la protección del personal administrativo. De acuerdo con la directora regional de Educación en Panamá Centro, Mireya Pino, la funcionaria afectada se mantiene estable, aunque bajo observación médica, luego de sufrir una agresión con una sustancia (potasa) que le fue arrojada por una excolaboradora de la institución.

Ante este hecho, las autoridades educativas rechazaron cualquier acto de violencia dentro del sistema educativo y confirmaron que se revisarán y reforzarán los protocolos de atención y seguridad, a fin de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Pino explicó que, aunque el Meduca ya cuenta con mecanismos de evaluación, como entrevistas y certificaciones de salud mental para aspirantes a cargos administrativos y docentes, se realizará una revisión más exhaustiva de los perfiles del personal, en especial de quienes interactúan de forma directa con la comunidad educativa.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del martes 6 de enero cuando una exfuncionaria, cuyo contrato había finalizado el pasado 31 de diciembre, ingresó a las oficinas regionales exigiendo atención inmediata. Según Pino, la persona ya contaba con antecedentes por conductas agresivas, situación que constaba en un expediente previo.

Durante el intento de atención, la agresora extrajo la sustancia de una bolsa y la lanzó contra la funcionaria, provocándole lesiones. La directora regional señaló que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad, con el respaldo del despacho superior y la intervención de la Policía Nacional, que controló la situación.

Pino indicó que la agresora fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, mientras que la Dirección Regional acudió a la Fiscalía acompañada de su equipo legal para presentar la denuncia formal y dar seguimiento a las investigaciones. Finalmente, la directora regional reiteró que la funcionaria agredida permanece estable, aunque se evalúa si las lesiones sufridas podrían dejar secuelas.