La Senniaf presenta sus memorias en la Asamblea y es cuestionada por manejo de albergues

La memoria institucional fue presentada por la directora encargada de la Senniaf, Andrea Carolina Vega. Además, se conoció que este miércoles la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional evaluará la ratificación de la directora designada por el Ejecutivo para dirigir la institución, Lilibeth Cárdenas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Juventud de la Asamblea Nacional realizó este martes una sesión en la que directivos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) presentaron su memoria institucional y respondieron a cuestionamientos de los diputados sobre la situación de los menores en albergues del país.

Durante la sesión, los funcionarios explicaron que en los centros se realizan evaluaciones médicas y seguimiento a los niños, incluyendo la revisión de medicamentos y esquemas de vacunación por parte del Ministerio de Salud. También se indicó qué instituciones participan en la verificación de que los menores, especialmente aquellos con discapacidad, reciban la atención educativa correspondiente.

Le puede interesar: Diputada Alexandra Brenes inspecciona albergue en Pedregal y cuestiona ausencia de la Senniaf

Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Alexandra Brenes, planteó preocupaciones sobre la frecuencia de las supervisiones y la atención integral que reciben los menores, especialmente aquellos con discapacidad. Se cuestionó la falta de un equipo multidisciplinario permanente conformado por psicólogos, terapeutas y psiquiatras que pueda brindar terapias y seguimiento constante a los niños y adolescentes que permanecen en estos centros.

Brenes, denunciante en el caso de maltrato contra menores del CAI de Tocumen, también abordó la situación de jóvenes que han crecido dentro del sistema de protección. Según lo expuesto en la comisión, al menos 10 de los adultos que se encontraban en el CAI de Tocumen son personas que pasaron su niñez dentro de albergues estatales.

Otro de los temas discutidos fue la evasión de menores de los centros.

Funcionarios de la Senniaf indicaron que se han realizado inversiones para reforzar la seguridad en algunos centros, entre ellas la instalación de cámaras y la contratación de más personal psicosocial y cuidadores.

En el caso del CAI de Tocumen, se informó que parte de los recursos asignados se utilizaron para la construcción de un muro perimetral, con un costo aproximado de 186 mil dólares, fondos que fueron transferidos a finales de abril por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La memoria institucional fue presentada por la directora encargada de la Senniaf, Andrea Carolina Vega. Además, se conoció que este miércoles la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional evaluará la ratificación de la directora designada por el Ejecutivo para dirigir la institución, Lilibeth Cárdenas.

La sesión de la Comisión de la Mujer continuó con preguntas de los diputados sobre el funcionamiento de los albergues, los recursos asignados y los mecanismos de supervisión para garantizar la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado.

Información de Luis Mendoza

Le puede interesar: