Ataque armado en La Siesta de Tocumen deja un taxista muerto y un herido

El ataque ocurrió a plena luz del día , frente a varios testigos, entre ellos estudiantes y ciudadanos que se encontraban en una parada de autobuses cercana esperando transporte hacia sus centros educativos o lugares de trabajo

Ciudad de Panamá, Panamá/Un nuevo hecho de violencia se registró la mañana de este martes 10 de marzo en el sector de La Siesta de Tocumen, donde un ataque armado dejó como saldo un conductor de taxi fallecido y otra persona herida.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del taxi fue atacado a tiros presuntamente por hombres que se desplazaban en una motocicleta mientras transitaba por la zona. En su intento por salvar la vida, el taxista trató de orillarse a un costado de la vía; sin embargo, murió en el lugar producto de los disparos.

En medio del incidente, otra persona resultó herida. Según se informó, el hombre logró salir del vehículo en el que se transportaba y cruzó los cuatro carriles de la vía para pedir auxilio, siendo posteriormente atendido por unidades de emergencia.

Personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 acudió al sitio, brindó los primeros auxilios al herido y luego lo trasladó de urgencia a la Policlínica JJ Vallarino de la Caja de Seguro Social, donde permanece recibiendo atención médica.

El área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

El ataque ocurrió a plena luz del día, frente a varios testigos, entre ellos estudiantes y ciudadanos que se encontraban en una parada de autobuses cercana esperando transporte hacia sus centros educativos o lugares de trabajo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuántas personas participaron en el hecho, aunque de manera preliminar se maneja que los atacantes se movilizaban en una motocicleta, un medio que ha sido utilizado en varios hechos violentos recientes.

Puedes leer: Ubican en Boquete a adolescente desaparecido en Chiriquí; Fiscalía investiga qué ocurrió

Residentes del sector manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad y pidieron mayor presencia policial y la instalación de cámaras de videovigilancia para ayudar a prevenir y esclarecer este tipo de delitos.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de este nuevo caso de homicidio registrado en la capital.