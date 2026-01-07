¿Estrategia o desinterés? Diputados abandonan curules y bloquean iniciativas anticorrupción, afirma Pérez Barboni

Pérez Barboni manifestó su frustración ante lo que considera una falta de voluntad política para discutir iniciativas que buscan romper el statu quo, fortalecer la transparencia, combatir el enriquecimiento injustificado y eliminar privilegios.

Como una “estrategia legislativa” calificó el diputado José Pérez Barboni las actuaciones de algunos de sus colegas que, al momento de la votación, abandonan sus curules cuando se someten a consideración proyectos de ley anticorrupción que, a más de año y medio del cambio de gobierno, aún no ha visto la luz en el pleno de la Asamblea Nacional.

El episodio más reciente ocurrió este martes, cuando en el pleno se intentó someter a votación un proyecto que prohíbe la reelección inmediata de rectores universitarios. La iniciativa no pudo ser votada debido a que diputados de bancadas contrarias se levantaron de sus asientos, impidiendo el quórum, aunque sí respaldaron el envío del proyecto a primer debate.

Pérez Barboni manifestó su frustración ante lo que considera una falta de voluntad política para discutir iniciativas que buscan romper el statu quo, fortalecer la transparencia, combatir el enriquecimiento injustificado y eliminar privilegios.

El diputado también recordó que el lunes 5 de enero se intentó reactivar los proyectos de ley 291 y 292, presentados por el procurador general de la Nación, los cuales fueron rechazados en la Comisión de Gobierno. Posteriormente, al presentar una revocatoria de dictamen en el pleno, aunque había 60 diputados presentes, al momento de la votación solo 34 permanecieron en el hemiciclo.

Según Pérez Barboni, fueron diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) quienes se retiraron de sus curules, lo que, a su juicio, evidencia una resistencia a impulsar cambios estructurales.

También cuestionó la postura de Realizando Metas, al señalar que el partido parece tener dos posiciones: por un lado, un procurador que impulsa proyectos anticorrupción y, por otro, una bancada oficialista que no los respalda. Consideró que esta contradicción podría estar alineada con las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien ha señalado que “no se necesitan más leyes anticorrupción”.

“Es la misma dinámica de siempre: intentos de dilatar los proyectos, bloquearlos o rechazarlos por completo”, afirmó el diputado.

Aseguró que el proyecto 291 y 292 no obliga a usar el informe de la Contraloría para iniciar investigaciones por malversación de fondos o enriquecimiento, debido a que actualmente se depende del mismo. Para él, pareciera que hay un tipo de rivalidad entre el Procurador y el Contralor, protegiendo a algunas personas.

"Creo que es importante desligar este informe, pero ya no se podrá hacer por el rechazo al proyecto", indicó Pérez Barboni adelantando que están considerando volver a presentar las iniciativas por otras vías.

Concluyó diciendo que de nada sirve el crecimiento económico si cuando los recursos llegan a las instituciones se pierden.