Balbina Herrera defiende la soberanía del Canal tras comentarios de Trump

Ciudad de Panamá, Panamá/La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, salió al paso de los recientes comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump sobre el canal de Panamá, calificándolos de irónicos e irrespetuosos hacia la soberanía nacional.

Durante una entrevista en Noticias AM, Herrera aseguró que la soberanía de Panamá no es un tema negociable y recordó que la reversión del Canal al país fue un logro histórico que requirió décadas de lucha y negociación internacional.

“La soberanía de Panamá no se trata con ironías. La reversión del Canal le costó al pueblo panameño, y no podemos permitir que se hagan comentarios que minimicen este proceso”, expresó Herrera.

La dirigente política señaló que, si bien Panamá mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, estas deben basarse en respeto mutuo, evitando actitudes que puedan percibirse como descalificadoras o irrespetuosas hacia el país.

Contexto internacional y repercusiones

Herrera dijo que los comentarios se dieron durante la cumbre del Escudo de las Américas en Miami, donde se abordaron temas de seguridad regional, crimen organizado y narcotráfico.

Según la dirigente, la ironía de Trump no solo fue una falta de respeto hacia el presidente de la República, José Raúl Mulino, sino hacia toda la nación.

“Nadie dice que el crimen organizado no es un problema, pero la forma irresponsable e irónica de tratar la soberanía demuestra desconocimiento sobre nuestra región”, sostuvo Herrera.

Impacto en la política interna y regional

Herrera resaltó que, aunque Panamá mantiene tratados de neutralidad y relaciones con todos los países, estas deben basarse en respeto recíproco, especialmente en lo que concierne a logros históricos como la reversión del Canal.

PRD refuerza su postura sobre la soberanía

El PRD aprovechó el momento para reafirmar su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y la soberanía del país, un mensaje que el partido considera fundamental para fortalecer la confianza de los panameños en sus instituciones.

“Como partido, hemos sido enérgicos en plantear que la soberanía del Canal no se discute con ironías. Panamá no solo defiende su Canal, sino también su dignidad y sus logros históricos”, concluyó Herrera.

Aniversario en medio de desafíos

El PRD se prepara para conmemorar sus 47 años de fundación en medio de este proceso de reorganización interna y de los retos políticos que enfrenta el país.

Herrera indicó que el aniversario servirá como un espacio de reflexión y reencuentro dentro del partido, con el objetivo de fortalecer su estructura y encaminarse hacia los próximos procesos electorales.