'Me encanta ese Canal': El comentario de Donald Trump sobre el canal de Panamá en la cumbre Escudo de las Américas

Miami, Florida/En medio de discursos sobre seguridad regional y cooperación entre países del continente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un comentario que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de quienes seguían el evento en redes sociales.

Durante su intervención en la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, el mandatario estadounidense hizo una broma sobre el canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más emblemáticas del hemisferio, la cual aseguró: "Me encanta ese Canal".

El comentario surgió mientras se refería al acuerdo histórico mediante el cual Estados Unidos transfirió la administración del Canal a Panamá, proceso que culminó en el año 1999 tras décadas de negociaciones diplomáticas y cambios en la política regional.

Ante los presentes y la mirada del mandatario José Raúl Mulino, Trump mencionó de manera jocosa el acuerdo entre ambos países.

Presidente de Panamá, me encanta ese canal. José, creo que hiciste el mejor trato de la historia. Lo compraste por $1, uno de nuestros brillantes presidentes. No puedo dormir por ese trato. Se lo dieron por $1". — Donald Trump - Presidente de Estados Unidos.

Mulino participa en el evento junto a otros líderes del continente en una agenda enfocada en seguridad regional, cooperación económica y estrategias para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular. Se espera que el Presidente Mulino sostenga reuniones bilaterales durante la cumbre con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellas con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard W. Lutnick; y el secretario de Energía, Chris Wright.

El comentario generó diversas reacciones entre los asistentes y también en redes sociales, donde usuarios recordaron el contexto histórico de los tratados Torrijos–Carter firmados en 1977, acuerdos que establecieron el camino para la transferencia progresiva del canal a manos panameñas.

Canal sin influencia extranjera

También el presidente de Estados Unidos indicó que “no vamos a permitir que una influencia extranjera hostil se establezca en este hemisferio. Eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No lo vamos a permitir”.

La cumbre Escudo de las Américas reúne en Miami a varios líderes de la región y busca impulsar una nueva coordinación entre países del continente frente a desafíos comunes. En ese escenario, las palabras del presidente estadounidense se convirtieron en uno de los momentos más comentados del encuentro, recordando que el Canal de Panamá continúa siendo un símbolo histórico, político y económico en la relación entre Panamá y Estados Unidos.