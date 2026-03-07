Clima en Panamá: Advierten mar picado en el Caribe y radiación UV extrema en gran parte del país

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 33°C en el Caribe y entre 31°C y 36°C en el Pacífico , mientras que en zonas montañosas y en la Cordillera Central se registrarán valores más frescos que irán desde 12°C hasta 24°C .

Panamá/El clima en Panamá presenta condiciones que obligan a tomar precauciones tanto en las costas como en tierra firme. Las autoridades meteorológicas advierten sobre mar picado en el Caribe panameño y niveles de radiación ultravioleta muy altos y extremos en gran parte del territorio nacional, según informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

En la vertiente caribeña, especialmente desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas y la comarca Guna Yala, se espera una jornada marcada por abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad durante el día. En otras áreas del Caribe el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con episodios de lluvias esporádicas que podrían extenderse hasta horas de la noche.

Mientras tanto, en el Pacífico la mañana transcurrirá entre cielos despejados y parcialmente nublados, aunque no se descartan lluvias aisladas en sectores de la Cordillera Central, zonas montañosas de Coclé, Panamá Este y el Golfo de Chiriquí. Para la tarde se prevén chubascos en la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, las comarcas Emberá, el sur de Veraguas y el occidente chiricano.

Durante la noche persistirán los nublados con lluvias intermitentes en áreas montañosas, la Cordillera Central, la frontera occidental de Chiriquí y el oriente del país, mientras que el resto del Pacífico mantendrá condiciones entre parcialmente nubladas y despejadas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 33°C en el Caribe y entre 31°C y 36°C en el Pacífico, mientras que en zonas montañosas y en la Cordillera Central se registrarán valores más frescos que irán desde 12°C hasta 24°C.

El viento también será un factor a considerar. En el Caribe se prevén corrientes del Noroeste y Nor-noreste con velocidades entre 25 y 35 kilómetros por hora, mientras que en el Pacífico se esperan vientos del norte entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas mayores.

Las condiciones marítimas en el Caribe ameritan especial atención. Se pronostican olas que podrían alcanzar entre 1.8 y 2.4 metros de altura, con periodos de entre 9 y 10 segundos, por lo que se recomienda precaución a pescadores y embarcaciones menores.

En el litoral Pacífico las olas serán más moderadas, con alturas estimadas entre 1.0 y 1.5 metros y periodos de entre 11 y 12 segundos.

A este panorama se suma el riesgo por radiación solar. Los índices de radiación UV-B se ubicarán entre Moderado y Muy Alto en el Caribe, mientras que en el Pacífico se prevén niveles Muy Alto a Extremo, lo que incrementa el riesgo de afectaciones a la piel y a los ojos si no se toman medidas de protección.

Ante estas condiciones, especialistas recomiendan limitar la exposición directa al sol en horas de mayor intensidad, usar protector solar, hidratarse adecuadamente y extremar las precauciones en el mar, especialmente en el Caribe panameño donde el oleaje podría representar un riesgo para pequeñas embarcaciones.