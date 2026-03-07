Presidente iraní dice que su país no se rendirá a EEUU ni a Israel

El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que sólo la "rendición incondicional" de Teherán puede poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Teherán, Irán/El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este sábado que su país no se rendirá a Estados Unidos ni a Israel, en el octavo día de contienda.

"Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo Pezeshkian en un discurso transmitido en la televisión pública.

La ofensiva israeloestadounidense arrancó el 28 de febrero. Ese mismo día murió en un bombardeo el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989.

Desde entonces, Irán, blanco de cientos de bombardeos de Estados Unidos e Israel en la capital y en muchos otros puntos del país, disparó drones y misiles a las monarquías árabes del Golfo -que albergan bases norteamericanas- y al Estado hebreo.

También hubo disparos de proyectiles contra Chipre, que cuenta con dos bases británicas, el Kurdistán iraquí, donde Washington tiene tropas, y Azerbaiyán.

Diez personas murieron en Israel y 13 en los países del Golfo desde el inicio de la guerra. Pezeshkian pidió este sábado "disculpas" a "los países vecinos que fueron atacados por Irán".

Y prometió que no habrá más lanzamientos de proyectiles a dichas naciones "a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países".

Pezeshkian forma parte del triunvirato encargado de ejercer el poder interino hasta la elección de un nuevo líder supremo en una fecha por determinar. Los otros dos miembros son el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeí, y un dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de Guardianes de la Constitución, Alireza Arafi.