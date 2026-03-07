Mulino sostendrá reuniones bilaterales con altos funcionarios de EEUU durante cumbre Escudos de las Américas

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, para participar en la cumbre de presidentes Escudo de las Américas, sostendrá reuniones bilaterales durante ese evento con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

El mandatario participará en este foro que reúne a líderes del continente y que busca fortalecer la cooperación frente a desafíos como el crimen organizado, el narcotráfico y la migración ilegal, además de promover medidas orientadas a impulsar la prosperidad económica en el hemisferio occidental.

En ese contexto, se espera que el Presidente Mulino sostenga reuniones bilaterales durante la cumbre con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellas con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard W. Lutnick; y el secretario de Energía, Chris Wright.

La cumbre se desarrolla en el hotel Trump National Doral y fue convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha presentado el encuentro como parte de una estrategia regional para fortalecer la seguridad y la cooperación entre los países del continente.

Trump ha descrito esta iniciativa como "una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental" y ha designado a Kristi Noem como coordinadora del programa que dará seguimiento a los acuerdos que se generen en este espacio.

Al encuentro también asisten varios líderes de la región, entre ellos los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Nasry Asfura de Honduras, Luis Abinader de República Dominicana y Rodrigo Chaves de Costa Rica. También participan el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

La participación de Panamá en este foro incluye no solo el diálogo multilateral con otros países del continente, sino también encuentros directos con autoridades estadounidenses que podrían abordar temas de cooperación bilateral, seguridad regional, comercio y energía.