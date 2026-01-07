Adolescentes homicidas: Director de la Policía apoyaría proyecto que reduce edad para la imputación por homicidio

En paralelo a este llamado de atención, la Policía Nacional informó que el primer día de la Operación Odiseo arrojó resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Ciudad de Panamá, Panamá/El incremento de homicidios cometidos por menores de 17 años en el país mantiene en alerta a las autoridades policiales, según advirtió el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien expresó su preocupación por la participación de jóvenes en hechos violentos que han resultado en el fallecimiento de otras personas.

“Hemos visto con muy buenos ojos, por ejemplo, el día de ayer, me parece, el diputado José Pérez Barboni habló sobre el tema del cambio de la normativa sobre la edad. Vamos a estar muy pendientes de poder apoyar en eso, porque eso va a permitirnos a nosotros mitigar”, manifestó Fernández.

De acuerdo con el director, están identificados estos jóvenes que son homicidas: "Si eso es una situación que están utilizando menores de edad para poder delinquir de esa manera, para poder ganar espacios, para poder amedrentar a otros grupos y de alguna forma quitarles los espacios para hacer la distribución, y están utilizando menores de edad, tenemos un problema con los menores de edad que tenemos que buscar la solución”.

En respuesta, la Policía ha intensificado operativos antipandillas, allanamientos y acciones contra el microtráfico, además de reforzar programas preventivos comunitarios, como "DARE" y "GREAT", con el objetivo de evitar que más adolescentes sean captados por estas estructuras delictivas.

"El año pasado hicimos una revisión. Solamente en Colón, casi 23 mil niños fueron a la deserción escolar", dijo.

Te podría interesar: Meduca denuncia agresión contra funcionaria en sede de Panamá Centro, ministra Molinar se pronuncia

Estrategias contra el crimen

Más allá del repunte de la violencia juvenil, Fernández explicó que la Policía Nacional ha desplegado una estrategia diferenciada por regiones, tomando en cuenta que cada zona enfrenta dinámicas delictivas distintas, desde pandillerismo y microtráfico hasta asaltos y disputas territoriales. Estas acciones forman parte de la "Operación Odiseo", un plan de seguridad de alcance nacional que inició el año con un despliegue policial.

El director detalló que las provincias con mayor incidencia de homicidios durante 2025 fueron Colón, San Miguelito y Panamá Oeste, donde se identificaron enfrentamientos entre pandillas rivales por el control de territorios vinculados al microtráfico. A estas zonas se suman sectores como Don Bosco, Pacora y algunas áreas del interior del país, donde también se ha detectado el traslado de estructuras criminales.

Fernández también abordó el tema de la licitación para la dotación de uniformes de la institución, señalando que el proceso cumplió con los requisitos legales y de transparencia, pese a las críticas recibidas. Explicó que más de 21 empresas revisaron el pliego de condiciones, pero solo tres presentaron propuestas formales, lo que limitó la competencia.

Recordó que la última dotación completa de uniformes se realizó en 2018, por lo que actualmente existe una necesidad urgente de equipar adecuadamente a las agentes, especialmente en un contexto de mayor operatividad y exposición al riesgo.

Finalmente, reiteró que, pese a las limitaciones presupuestarias y a la reducción de fondos asignados este año, la entidad continuará reforzando su presencia en las calles, apoyándose en tecnología, inteligencia policial y trabajo comunitario, mientras se mantiene abierto el debate sobre reformas legales para enfrentar el creciente protagonismo de menores en delitos graves.

Resultados operativos

En paralelo a este llamado de atención, la Policía Nacional informó que el primer día de la "Operación Odiseo" arrojó resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Como parte de los operativos desplegados a nivel nacional, se incautaron 150 paquetes de presunta sustancia ilícita, producto de acciones estratégicas y labores de inteligencia.

Durante la jornada también fueron aprehendidas 93 personas, de las cuales 78 eran requeridas por oficio, cuatro fueron capturadas en flagrancia, ocho por faltas administrativas, dos por microtráfico y una por el delito de narcotráfico, reflejando el impacto inmediato del despliegue policial.

Además, las autoridades realizaron 44 diligencias de allanamiento, verificaron a más de 40 mil personas y decomisaron tres armas de fuego, 54 municiones y 56 dólares en efectivo, como parte del fortalecimiento de las acciones preventivas y represivas contra el delito. La Policía Nacional reiteró que mantendrá operativos permanentes y reforzará el trabajo de inteligencia, al tiempo que insistió en la importancia de actualizar el marco legal para enfrentar de manera más efectiva la criminalidad que involucra a menores de edad.