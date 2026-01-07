Barcelona vs Athletic Club Supercopa: Previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

Panamá/El Barcelona llega en un gran momento para iniciar la defensa de su título en la Supercopa de España frente al Athletic Club, campeón del torneo en 2021, en un duelo cuyo ganador enfrentará en la final a Real Madrid o Atlético de Madrid.

El conjunto dirigido por Hansi Flick atraviesa una racha positiva tras el parón navideño, acumulando ocho victorias consecutivas, la más reciente un 2-0 ante Espanyol, resultado que lo mantiene como líder de LaLiga.

Curiosamente, cuatro de esos triunfos recientes han sido por el mismo marcador, y el Barça ya sabe lo que es vencer al Athletic por 2-0 en esta competencia, como ocurrió en el inicio de su camino al título en 2025. Además, los blaugranas han marcado en todos sus partidos de Supercopa bajo el formato actual, con tendencia a anotar dos o más goles.

El Athletic Club, por su parte, viaja a Arabia Saudita con dudas en su rendimiento, tras sumar solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Su capitán, Iñaki Williams, expresó incomodidad por disputar el torneo en territorio saudí, aunque los bilbaínos ya demostraron en el pasado que pueden competir lejos de casa, especialmente cuando vencieron al Barcelona en una final de Supercopa.

En el historial reciente, Barcelona ha dominado los enfrentamientos directos, encajando apenas un gol en los últimos cinco duelos ante el Athletic. Sin embargo, ambos equipos tienen una larga historia en esta competición, con numerosos cruces entre sí.

Entre los nombres a seguir destacan Lamine Yamal, habitual goleador del Barça en la Supercopa, y Nico Williams, quien suele ser decisivo para el Athletic, especialmente en los primeros tiempos. En cuanto a ausencias, Ronald Araújo está cerca de regresar en el Barcelona, mientras que Aymeric Laporte y Yuri Berchiche continúan en recuperación con el conjunto vasco.

Alineaciones probables:

Barcelona: En la portería estaría Garcia J. (13), respaldado por una defensa con Cubarsí (5), Martín (18), Balde (3) y Garcia E. (24). El mediocampo tendría la presencia de Frenkie de Jong (21, Países Bajos) y Fermín (16), mientras que la creatividad recaería en Lamine Yamal (10). En ataque, el equipo se reforzaría con la velocidad de Raphinha (11, Brasil) y la potencia de Lewandowski (9, Polonia). Además, Koundé (23, Francia) aportaría solidez defensiva desde el costado.

Athletic Club: El guardameta sería Unai Simón (1), con una línea defensiva formada por Gorosabel (2), Vivian (3), Paredes (4) y Boiro (19). En el centro del campo, el equilibrio lo pondrían Ruiz de Galarreta (16) y Jauregizar (18), acompañados por la visión de Sancet (8). En ataque, la potencia de Iñaki Williams (9, Ghana) y la velocidad de Nico Williams (10) serían claves, mientras que Guruzeta (11) completaría el frente ofensivo con movilidad y definición.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Marcador probable

Barcelona 2 – 0 Athletic Club

El Barça tiene mayor posesión, profundidad ofensiva y pegada .

. El Athletic puede competir en intensidad, pero le cuesta sostener el ritmo los 90 minutos.

El historial reciente y la tendencia goleadora del Barcelona en la Supercopa refuerzan este pronóstico.

Un partido cerrado en la primera mitad, con el Barcelona resolviendo en el complemento gracias a su mayor calidad individual y mejor lectura del juego.

