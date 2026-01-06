Lionel Messi reveló un sueño que quiere cumplir cuando se retire del fútbol

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Argentina/El astro argentino Lionel Messi afirmó que le gustaría ser dueño de un club cuando se retire del fútbol, en una entrevista publicada este martes por un canal de streaming de su país, en la que también habló de su vida familiar, su personalidad y hasta de sus gustos en materia de bebidas.

"Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario", señaló el capitán de la Albiceleste en una entrevista con el canal Luzu TV grabada en diciembre.

"Me gustaría tener mi propio club (...) arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante", agregó un Messi, de 38 años, más sonriente que en la mayoría de sus contactos con los medios de comunicación.

En mayo de 2025, Messi, que aún no define su participación en el Mundial de 2026, dio los primeros pasos en esa dirección al incorporarse como socio del club Deportivo LSM, proyecto de su gran amigo Luis Suárez, que compite en las divisiones menores del fútbol uruguayo.

Durante la entrevista, el campeón del mundo con la selección argentina en 2002 también dio detalles de su vínculo con su esposa, Antonela Roccuzzo, y aseguró ser romántico aunque no muy demostrativo.

"Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda. Disfruto mucho estar solo", dijo y admitió que es "muy estructurado".

"Soy mucho de comerme las cosas, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas; cambié mucho, pero aún soy así", añadió el capitán del Inter Miami, quien reconoció que por su manera de ser hizo terapia cuando jugaba en el Barcelona.

También se refirió al momento en el que dejó la Albiceleste tras perder tres finales consecutivas entre 2014 y 2016: "Me arrepentí muchísimo porque veía los partidos de la selección y me quería morir. Menos mal que pude volver".

Durante la charla, además, el 10 habló de su reticencia al baile, al que solo se anima cuando está "escabiado" (borracho), y dijo que su bebida alcohólica predilecta es el vino, que a veces combina con Sprite "para que pegue más rápido".

