Panamá dice presente en el Supercross mundial con Marco Ameglio III

Panamá/Un niño panameño de 7 años representará al país en uno de los eventos infantiles más importantes del motocross internacional, en Anaheim, California, Estados Unidos.

Marco Ameglio III es un joven piloto panameño de motocross que, con tan solo 7 años de edad, llevará el nombre de Panamá al escenario mundial del Supercross, tras ser seleccionado para competir en el KTM Jr. Supercross Challenge, evento que forma parte del campeonato profesional de Supercross, que se disputa en Anaheim, California, Estados Unidos.

A su corta edad, Marco ya se ha consagrado Campeón Nacional de la categoría Junior de la Unión Panameña de Motociclismo durante tres años consecutivos, como resultado de un proceso de formación basado en la disciplina, la constancia y un alto nivel competitivo. Su desempeño lo posicionó entre los mejores perfiles infantiles a nivel internacional, logrando superar un exigente proceso de selección.

El KTM Jr. Supercross Challenge reúne cada año a miles de niños de distintas partes del mundo; sin embargo, solo 180 pilotos son seleccionados, divididos en 10 grupos de 18 competidores. Marco Ameglio III fue elegido dentro del primer grupo de 18 pilotos, un reconocimiento reservado para los talentos más destacados del evento.

Cada grupo compite en una de las 10 fechas oficiales del campeonato, y los ganadores de cada fecha avanzan a una gran final, que se disputa al cierre de la temporada de Supercross, en el mes de mayo, donde se enfrentan los mejores pilotos infantiles del certamen.

Con esta participación, Panamá vuelve a estar presente en una vitrina deportiva de alcance mundial, demostrando que el talento panameño también se forma y compite al más alto nivel en el motocross. A sus 7 años, Marco Ameglio III representa a una nueva generación de atletas que comienzan a abrirse camino en escenarios internacionales, llevando con orgullo la bandera panameña.

El programa

El KTM Jr. Supercross Challenge (también llamado KTM Junior Supercross o KTM Jr. Supercross) es un programa juvenil especial dentro del calendario del Monster Energy AMA Supercross, diseñado para que niños talentosos vivan la experiencia de competir en una pista profesional frente a una gran audiencia, prácticamente como si fueran pilotos de fábrica.

¿Qué es?

Es una serie de carreras/exhibiciones para pilotos jóvenes (generalmente de 7 u 8 años ) que se celebra durante las mismas fechas y pistas que el AMA Supercross profesional .

(generalmente de ) que se celebra . KTM selecciona unos pocos participantes por fecha entre los aspirantes que se postulan o son elegidos, para que compitan en un programa juvenil especial.

entre los aspirantes que se postulan o son elegidos, para que compitan en un programa juvenil especial. Los niños corren en la misma pista que los profesionales, ante decenas de miles de aficionados, en una carrera de exhibición (normalmente de 3 vueltas) durante el intermedio del evento principal.

¿Qué ofrece a los participantes?

KTM les brinda motos idénticas y preparadas especialmente para el evento (actualmente motos eléctricas KTM SX-E 5 o similares).

para el evento (actualmente motos eléctricas KTM SX-E 5 o similares). Los jóvenes reciben equipamiento, acreditación, y tratamiento de un piloto profesional por un día , incluyendo prácticas, participación en ceremonias, y acceso a pits.

, incluyendo prácticas, participación en ceremonias, y acceso a pits. Es una experiencia única de alto perfil, ideal para promover el talento y la pasión por el deporte desde edades tempranas.

Nota de prensa