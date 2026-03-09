Panamá se disculpa con Brasil por incidente migratorio con exministro Franklin Martins

La carta surge tras las críticas generadas en Brasil por la detención y posterior deportación de Martins cuando se encontraba en tránsito en Panamá con destino final a Guatemala.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá envió una carta al Gobierno de Brasil en la que expresa disculpas por el incidente migratorio ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en el que se vio involucrado el periodista brasileño Franklin de Souza Martins, exministro de Comunicación durante el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En la misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, explicó que la situación se produjo por la aplicación automática de procedimientos migratorios basados en sistemas de alerta utilizados por las autoridades panameñas.

“El hecho no refleja en modo alguno la consideración y el respeto que el Gobierno de la República de Panamá tiene por el Sr. de Souza Martins, ni por su distinguida trayectoria pública como periodista y funcionario en Brasil”, señala la carta.

El canciller panameño expresó además las “más sinceras disculpas” por los inconvenientes ocasionados y reiteró que el exfuncionario brasileño “siempre será bienvenido en Panamá”. En el documento también se destaca que las relaciones entre ambos países se mantienen sólidas, caracterizadas por cooperación, diálogo político y una relación de amistad entre los gobiernos y sus presidentes.

La carta surge tras las críticas generadas en Brasil por la detención y posterior deportación de Martins cuando se encontraba en tránsito en Panamá con destino final a Guatemala.

Como antecedente del caso, la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) envió una comunicación al embajador de Panamá en Brasil en la que expresó su protesta por lo ocurrido. En la nota, firmada por el presidente de la organización, Octávio Costa, se calificó como “injustificable” la detención del periodista.

Según la ABI, Martins no tenía intención de ingresar a territorio panameño, ya que únicamente realizaba una escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La organización también denunció que el comunicador habría sido detenido de forma arbitraria y que incluso se le habría impedido comunicarse con la Embajada de Brasil.

En la carta, la organización advirtió además que situaciones como esta podrían afectar la imagen de Panamá como centro de conexiones aéreas en la región, señalando que la aerolínea panameña Copa Airlines promociona al país en Brasil como un hub para viajar hacia Centroamérica, el Caribe y otras zonas de América del Sur.

El pronunciamiento fue enviado igualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, lo que elevó el caso a la esfera diplomática y motivó posteriormente la respuesta oficial del Gobierno panameño con la carta de disculpa.