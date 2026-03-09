Paolo Espino| El lanzador panameño que terminó su carrera en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El pelotero culminó su trayectoria profesional vistiendo la franela de Panamá en el magno evento de la pelota orbital.

Panamá/Con un buen control y exhibiendo la calma propia de los jugadores de experiencia, Paolo Espino le puso fin a su carrera como pelotero con un buena labor durante el partido que este lunes protagonizaron las selecciones de Panamá y Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Ese desempeño acabó una trayectoria en la que recorrió varios países y que tuvo su punto más alto en el béisbol de las Grandes Ligas.

A continuación echamos un vistazo a algunos aspectos destacados de su paso por los parques de pelota.

Perseverancia

Nacido el 10 de enero de 1987 en la ciudad de Panamá, Paolo Espino jugó en los campeonatos nacionales de béisbol con Panamá Metro. Su talento en el montículo motivó a la organización de los Indios de Cleveland (hoy Guardianes) a seleccionarlo el 6 de junio de 2006 en el draft amateur de las Grandes Ligas.

Durante poco más de 10 años, Espino se mantuvo en ligas menores hasta que recibió su oportunidad en las Mayores con los Cerveceros de Milwaukee en el año 2017. En ese mismo año fue traspasado a los Rangers de Texas.

Después de volver a las Menores y jugar en ese sistema durante dos años, Paolo retornó a la 'Gran Carpa' con los Nacionales de Washington en el 2020. Logró establecerse en ese equipo durante cuatro campañas hasta que se incorporó a los Azulejos de Toronto donde tuvo sus últimas actuaciones en ese nivel durante el 2024.

En seis temporadas dentro de las Grandes Ligas, el panameño acumuló 97 partidos y 265 episodios y dos tercios lanzados. Tuvo récord de cinco victorias y 15 derrotas con una efectividad de 5.12 y un WHIP de 1.381.

Brillo en el extranjero

Paolo Espino también llegó con su talento a ligas de varios países del mundo, en especial en el béisbol profesional de México y República Dominicana.

Uno de los momentos más destacados de su carrera a nivel internacional lo tuvo en la temporada 2023-2024 de la liga dominicana (LIDOM) cuando fue galardonado como Lanzador del Año. En esa campaña jugó para los Toros del Este.

Otros equipos profesionales para los que jugó fueron los Caribes de Anzoátegui y los Tiburones de La Guaira, en Venezuela, Leones de Yucatán y Conspiradores de Querétaro de México, Tigres del Licey (República Dominicana) y Criollos de Caguas (Puerto Rico).

Selección de Panamá

Espino tuvo la oportunidad de representar a Panamá en diferentes torneos internacionales.

Este año formó parte de la representación panameña, llevada adelante por los Federales de Chiriquí, en la Serie del Caribe que se realizó este año en Jalisco, México.

Además fue parte de los equipos de Panamá en tres ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Estas fueron en el 2006, 2009 y 2026.

Último baile

Con 39 años de edad, el serpentinero tuvo la última salida de su carrera como abridor del último partido de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Durante su presentación en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, Espino realizó 59 lanzamientos en cuatro episodios y un tercio en los que permitió un imparable, dio cuatro ponches y una base por bola.

Tras su actuación, Paolo dejó el marcador 0-0, fue felicitado por sus compañeros, se quitó y levantó su gorra para saludar a los fanáticos que lo aplaudían.

