Clásico Mundial de Béisbol 2026: Puerto Rico vence a Panamá en un dramático final en episodios extras

Panamá/La selección de Panamá protagonizó un intenso duelo ante Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un partido del Grupo A disputado en el Estadio Hiram Bithorn, que terminó con una dramática victoria de los locales 4 carreras por 3 en entradas extras. ⚾

Un juego que se definió en episodios extras

El compromiso fue un verdadero duelo de pitcheo y emociones que se extendió hasta la décima entrada. Panamá había logrado mantenerse en ventaja durante buena parte del encuentro, gracias al trabajo del abridor Ariel Jurado y el respaldo del bullpen.

Sin embargo, el panorama cambió cuando Puerto Rico logró empatar el marcador 2-2, aprovechando el descontrol del relevista Alberto Baldonado, lo que obligó a disputar entradas extras.

Panamá volvió a tomar la ventaja

En la parte alta del décimo inning, la novena panameña reaccionó nuevamente. El campocorto José Caballero conectó un hit remolcador de carrera, permitiendo que Christian Bethancourt cruzara el plato para colocar momentáneamente el 3-2 a favor de Panamá.

Parecía que la selección canalera tenía el partido encaminado, pero el drama aún no había terminado.

Puerto Rico deja tendido a Panamá

En la parte baja del décimo episodio, Puerto Rico amenazó la ventaja panameña luego de un descuido del relevista Severino González, que permitió que los boricuas colocaran corredores en base.

La jugada definitiva llegó cuando Darell Hernaiz conectó un cuadrangular decisivo, que le dio la vuelta al marcador y dejó tendido en el terreno a Panamá con marcador final de 4-3.

El lanzador José Espada se llevó la victoria, mientras que Severino González cargó con la derrota tras permitir la reacción final de los locales.

Panamá sigue su camino en el torneo

A pesar del resultado, la selección de Panamá mostró carácter y competitividad en un juego que mantuvo en tensión al público presente en el Estadio Hiram Bithorn.

El equipo canalero ahora deberá pasar la página rápidamente, ya que su próximo compromiso en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será ante Canadá, en un partido clave para sus aspiraciones dentro del Grupo A.

