Clásico Mundial de Béisbol resultados | Cuba vs Colombia: resumen, resultado y mejores momentos

Dominicana doblega a Países Bajos en festival de jonrones en el Clásico Mundial.

San Juan, Puerto Rico/Cuatro carreras en la primera entrada marcaron el camino en la victoria 7x4 de Cuba sobre Colombia en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol en San Juan, Puerto Rico.

Un out de sacrificio de Jordan Díaz que llevó al plato a Michael Arroyo, alimentó las esperanzas del cuadro cafetero en la primera entrada, fue una de pocas alegrías para el equipo de José Mosquera.

Otras noticias: Clásico Mundial de Béisbol 2026: Puerto Rico vence a Panamá en un dramático final en episodios extras

Jonrones de Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena le dieron vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos, al final del primer capítulo los caribeños ya gozaban de una ventaja de tres carreras.

Otro out de sacrificio, esta vez de Tito Polo, le permitió a Colombia acortar distancias, sin embargo se repitió la historia y Cuba respondió con contundencia.

Un error de Leonel Moas Jr. y un triple de Yiddi Cappe en la sexta entrada, casi que pusieron el partido fuera del alcance para los sudamericanos que nunca lograron encontrar el hit oportuno.

En un último llamado, Colombia logró llenar las bases en el séptimo inning pero apenas pudo sumar dos rayitas gracias a un sencillo de Gio Urshela y un golpe a Tito Polo.

Cuba (2-0) comparte el liderato del grupo con Puerto Rico (2-0) mientras que Colombia (0-3) queda eliminado con tres derrotas, sin victorias, a falta de un partido en la fase de grupos.

República Dominicana doblega a Países Bajos en festival de jonrones en el Clásico Mundial.

República Dominicana confirmó este domingo su papel de favorito en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol al imponerse 12x1 sobre Países Bajos, en una jornada de cuatro cuadrangulares para los caribeños.

El partido culminó en la séptima entrada con un jonrón de Juan Soto que llevó la ventaja a 11 carreras, activando la regla de misericordia.

Un imparable de Vladimir Guerrero Jr. y un out de sacrificio de Manny Machado le permitieron a los dominicanos abrir una ventaja de 2-0 desde el primer episodio.

Países Bajos, que venía de lograr un triunfo histórico frente a Nicaragua, acortó distancias con un jonrón solitario de Didi Gregorius directo al jardín derecho en la segunda entrada.

Sin embargo, el Plátano Power iba a apuntar a dos de sus jóvenes figuras en Guerrero Jr. y Junior Caminero para extender la ventaja a 7x1 con un par de cuadrangulares.

Otro jonrón de Austin Wells y un out de sacrificio de Ketel Marte, siempre en la quinta entrada, extendieron la cuenta para el equipo dirigido por el ex de los Cardenales de San Luis, Albert Pujols.

Soto, de 27 años, desató la locura en el loanDepot Park (Miami) al sentenciar el juego con un batazo al jardín central luego de siete capítulos.

República Dominicana (2-0) comparte el liderato del Grupo D con Venezuela (2-0).

En la próxima jornada del Grupo D, República Dominicana enfrentará a Israel mientras que Venezuela hará lo propio ante Nicaragua, duelos que podrían servir como anticipo de una final adelantada entre dominicanos y venezolanos.