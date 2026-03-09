Presentan en la Asamblea proyecto que busca penalizar el uso de pasamontañas en protestas

El proyecto deberá ser remitido a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate.

Ciudad de Panamá/El Órgano Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca penalizar el uso de máscaras o cualquier objeto que oculte el rostro durante protestas o manifestaciones cuando estas estén vinculadas a actos de violencia, intimidación u odio.

La iniciativa propone modificar el Código Penal mediante la incorporación del artículo 169, estableciendo penas de dos a cuatro años de prisión para quienes utilicen pasamontañas u otros elementos para cubrirse el rostro durante manifestaciones con estas características. La sanción podría aumentar de cuatro a seis años si el ocultamiento del rostro facilita la comisión de otros delitos.

Durante la sustentación del proyecto ante el pleno legislativo, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, defendió la iniciativa y aseguró que quienes ejercen su derecho a protestar de forma legítima no suelen ocultar su identidad.

“Generalmente, las personas que protestan y lo manifiestan de esta manera no se ocultan para defender sus derechos. Las personas van de frente, participan en su protesta, se activan y muchas veces las personas que han estado ejerciendo su derecho en un momento determinado son las que terminan enfrentando un proceso por un señalamiento en una situación específica”, expresó Montalvo durante su intervención.

La ministra también señaló que ha presenciado situaciones similares en territorios indígenas, donde los manifestantes salen a defender sus derechos mostrando su rostro.

“Ellos ponen su rostro y lo hacen con toda la dignidad de quien defiende en un momento determinado sus derechos”, afirmó.

Montalvo explicó que la propuesta busca ser evaluada por los diputados y que avance al debate legislativo, con el objetivo de brindar herramientas que permitan proteger a quienes participan en manifestaciones de manera pacífica.

“Esta iniciativa la traemos a su consideración para que la valoren y se le permita que pase a debate, y que las personas que en un momento dado quieren hacer valer sus derechos, cuando no son escuchados, tengan de alguna manera una defensa ante cualquier acto que busque atacarlos”, agregó.

El proyecto deberá ser remitido a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate.

Sin embargo, desde semanas anteriores, algunos diputados han manifestado su rechazo a la propuesta durante el periodo de incidencias del pleno, cuestionando sus posibles implicaciones sobre el derecho a la protesta.

En medio del debate público que ha generado la iniciativa, también se han registrado manifestaciones en los predios de la Asamblea. Entre ellas destacó la protesta del ciudadano conocido como Chito Montenegro, quien se sentó en una de las bancas del pleno y se colocó un pasamontañas como señal de rechazo al proyecto de ley.

Con información de Meredith Serracín.