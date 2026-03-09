MEF disuelve más de 180 mil sociedades durante proceso de depuración registral

El MEF reiteró el llamado a los contribuyentes para que revisen el estatus de sus personas jurídicas en el sitio web del Registro Público y, en caso necesario, regularicen su situación ante la Dirección General de Ingresos .

El proceso de disolución de personas jurídicas en su primera etapa cerró con la eliminación de 180,346 sociedades, equivalentes al 62% del total correspondiente al año 2016, de acuerdo con información emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Estas sociedades fueron disueltas en el Registro Público de Panamá y también se procedió con la cancelación de su Registro Único de Contribuyentes (RUC) en la Dirección General de Ingresos, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la transparencia, la depuración de registros y la integridad institucional.

El MEF comunicó además que, próximamente se publicará una segunda lista con más sociedades incluidas en este proceso de depuración registral.

Contribuyentes deben verificar el estado de sus sociedades

El MEF reiteró el llamado a los contribuyentes para que revisen el estatus de sus personas jurídicas en el sitio web del Registro Público y, en caso necesario, regularicen su situación ante la Dirección General de Ingresos.

Recordaron que cada persona jurídica debe mantener un único RUC activo, por lo que es importante evitar duplicidades o inconsistencias en los registros fiscales.

En los casos en que se detecten errores o duplicidades en el RUC, el trámite debe realizarse de manera presencial en la Sección de RUTT de la sede central de la Dirección General de Ingresos, ubicada en avenida Balboa.

Para completar el proceso, los interesados deberán presentar:

Poder notariado otorgado por el representante legal a un apoderado legal.

Memorial dirigido a la DGI solicitando la cancelación del RUC incorrecto y el traslado de pagos y declaraciones al RUC correcto, firmado por el apoderado.

Copia de cédula o pasaporte vigente del representante legal.

Certificado vigente del Registro Público o copia del pacto social.

El MEF también exhorta a los contribuyentes a verificar si sus sociedades mantienen otras causales de suspensión en el Registro Público, como:

Falta de agente residente

Incumplimiento en registros contables

Falta de registro de beneficiarios finales

Incumplimiento de obligaciones legales vigentes

Advirtieron que, de mantenerse estas irregularidades, las sociedades podrían ser objeto de disolución en las próximas fases del proceso de depuración registral impulsado por el MEF.

El listado oficial de las personas jurídicas disueltas puede ser descargado por los interesados a través del portal del Registro Público en el siguiente enlace:

https://registro-publico.gob.pa/descargarfoliossuspendidos/