Ifarhu: Estudiantes preseleccionados para el Concurso General de Becas podrán verificarse desde este martes

Ciudad de Panamá/A partir de mañana, martes 10 de marzo, los estudiantes que aplicaron al Concurso General de Becas y al Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad podrán verificar si fueron preseleccionados a través de la página web del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La institución informó que los aspirantes deberán ingresar al portal oficial utilizando la contraseña que recibieron el día de su inscripción para conocer los resultados de esta primera etapa del proceso.

Según datos del Ifarhu, en esta convocatoria participaron más de 151 mil estudiantes en el Concurso General y alrededor de 11 mil en el programa dirigido a estudiantes con discapacidad. Los aspirantes provienen de centros educativos oficiales de todo el país y cursan estudios en niveles de primaria, premedia, media y universitaria.

Las autoridades detallaron que el proceso de evaluación permitirá seleccionar aproximadamente a 100 mil estudiantes que podrán beneficiarse de los programas de apoyo económico que ofrece la institución, con el objetivo de fortalecer la permanencia y continuidad educativa de miles de jóvenes panameños.

Entre los nuevos requisitos que deberán presentar los estudiantes se encuentra una certificación bancaria. Esta medida busca que, en adelante, los pagos de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) se realicen mediante transferencias electrónicas (ACH).

Hasta el momento, el Ifarhu no ha anunciado cuál será la entidad bancaria encargada de manejar estos pagos, información que se dará a conocer después de la Semana Santa.