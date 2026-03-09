Cancillería informa sobre convocatoria de becas presenciales para panameños en España

Las becas se desarrollarán bajo modalidad presencial y su fecha de cierre dependerá del programa específico al que los aspirantes decidan aplicar.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la apertura de una convocatoria de becas ofrecidas por el Reino de España, dirigidas al público en general y con distintas opciones de programas académicos según el área seleccionada.

De acuerdo con la información divulgada, las becas se desarrollarán bajo modalidad presencial y su fecha de cierre dependerá del programa específico al que los aspirantes decidan aplicar.

La entidad explicó que las oportunidades están disponibles para ciudadanos panameños interesados en ampliar su formación académica en España, por lo que los postulantes deberán iniciar el proceso de inscripción contactando directamente a los organizadores del programa.

🔗Puedes leer: Cancillería emite alerta a ciudadanos panameños ante situación en el Medio Oriente

Para completar el registro, los interesados deben comunicarse y especificar que son panameños, lo que permitirá activar la matrícula gratuita y continuar con el proceso correspondiente.

Las autoridades indicaron que las personas que deseen obtener más detalles sobre los programas disponibles o los requisitos de aplicación pueden solicitar información a través del correo electrónico comunidad.microelectronica@upm.es.