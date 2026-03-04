Embajada de EEUU en Panamá: 126 jóvenes panameños inician el programa de becas ‘English Access 2026-2027’

Panamá/Para 126 jóvenes de décimo grado, el aprendizaje del inglés ya no será solo una materia más en el horario escolar. Será una puerta hacia nuevas oportunidades académicas y profesionales. La Embajada de los Estados Unidos en Panamá inauguró el programa de becas “English Access 2026-2027”, que beneficiará a estudiantes destacados de seis centros educativos en Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Los Santos y Panamá.

Durante los próximos dos años, los seleccionados participarán en una formación intensiva que combina dominio del idioma, pensamiento crítico y desarrollo de liderazgo. El objetivo es preparar a una nueva generación de jóvenes con herramientas que les permitan aspirar a intercambios académicos, acceso a universidades de alto nivel y carreras en sectores de alta demanda.

El programa inició con el primero de dos campamentos de verano, realizados del 23 al 27 de febrero en cada escuela participante. Bajo el lema “Freedom 250”, en conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, los estudiantes practicaron inglés a través de dinámicas grupales, fortalecieron el trabajo en equipo y exploraron principios históricos que han marcado el desarrollo estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó el alcance de la iniciativa. “El programa de becas ‘English Access’ refleja nuestra sólida asociación con Panamá y nuestro compromiso compartido de ampliar oportunidades para la juventud. Esta inversión en el desarrollo de habilidades de liderazgo e inglés para la próxima generación de líderes panameños sienta las bases para futuras oportunidades de negocio entre nuestros dos países”, afirmó.

El programa es financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de EE. UU. y administrado en el país por la Fundación Quality Leadership University. Desde su implementación en 2010, ha impactado a 2,324 estudiantes panameños, ampliando sus horizontes académicos y profesionales.

La estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio de la embajada para fortalecer la enseñanza del inglés en Panamá. Entre otras iniciativas se encuentra el programa “English Language Fellows”, activo en la Universidad de Panamá en la capital y en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en David, además de programas de asistentes de enseñanza y modalidades de aprendizaje virtual y presencial.

Para más información sobre esta y otras oportunidades educativas, visite: pa.usembassy.gov/education.