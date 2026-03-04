Subcomisión de la Mujer evalúa proyecto de ley para crear sistema de protección digital para menores

Este proyecto propone la creación de un Sistema de Protección Digital y restricciones de acceso a información en redes sociales para niños, niñas y adolescentes en Panamá.

Ciudad de Panamá/Una subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Alexandra Brenes, se reunió este miércoles para analizar el Proyecto de Ley 426, que propone la creación de un Sistema de Protección Digital y restricciones de acceso a información en redes sociales para niños, niñas y adolescentes en Panamá.

La iniciativa fue presentada por José Fernández y Manuel de Freitas, estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), quienes impulsaron la propuesta a través de la Dirección Nacional de Promoción de la Participación Ciudadana del Legislativo.

Durante la sesión se discutieron los principales lineamientos del proyecto, orientado a garantizar un entorno digital más seguro para los menores de edad, mediante mecanismos de control y supervisión sobre el contenido disponible en plataformas digitales.

En la reunión participaron representantes del Ministerio de Educación de Panamá, el Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Defensoría del Pueblo de Panamá, entre otras entidades, que aportaron sus perspectivas sobre la protección de la niñez y la juventud en entornos digitales.

La diputada Brenes subrayó la necesidad de avanzar en una legislación que responda a los desafíos actuales en materia de seguridad digital. Indicó que la exposición temprana a contenidos inapropiados puede incidir negativamente en el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Asimismo, destacó que cualquier regulación debe ir acompañada de procesos de educación y concienciación familiar, así como de herramientas técnicas eficaces que permitan fortalecer la protección en línea sin vulnerar derechos fundamentales.

El proyecto continuará su análisis en la subcomisión antes de ser sometido a las siguientes etapas del proceso legislativo.