'¿Quién se hace el tonto?': diputada Brenes arremete tras renuncia en la Senniaf, dice que interina fue denunciada

Panamá/La renuncia de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Fábrega, lejos de apaciguar la crisis, encendió nuevas críticas desde la Asamblea Nacional. La diputada Alexandra Brenes fue contundente al advertir que la dimisión no puede interpretarse como el cierre del caso.

“Yo creo que jamás se puede entender o traducir la renuncia de la directora Ana Fábrega en el cierre del caso, tiene que haber responsabilidades, tienen que continuar las investigaciones”, afirmó la presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional.

Las denuncias que rodean a la institución están siendo investigadas por el Ministerio Público por supuestos abusos y maltratos dentro del albergue del Centro Integral de Tocumen. Hasta ahora no se han dado a conocer las razones oficiales de la salida de Fábrega.

Pero la diputada fue más allá y lanzó una pregunta directa sobre las decisiones adoptadas tras la renuncia. “Yo siempre me pregunto quién se hace el tonto”, expresó, al referirse a la designación interina de Otilia Rodríguez al frente de la entidad.

Brenes recordó que la funcionaria interina también ha sido señalada en denuncias previas. “Es nuevamente improvisar con quienes hoy tienen una denuncia y que lastimosamente siguen teniendo acceso a testigos, a expedientes, a víctimas”, manifestó.

Previo a su designación, Otilia Rodríguez se desempeñó como directora de protección del equipo de la Senniaf.

En su declaración insistió en que la salida de una directora no resuelve las posibles omisiones ni las responsabilidades políticas. “Estamos hablando de la vulneración de derechos y de presuntos delitos muy graves en esa omisión de deberes y funciones de los servidores públicos”, sostuvo.

La crisis en el Senniaf continúa bajo la lupa pública y política, mientras familiares y organizaciones esperan que las investigaciones avancen y que las decisiones administrativas no diluyan la búsqueda de verdad y justicia para los menores bajo protección del Estado.

Con información de María De Gracia.