Ana Fábrega presenta su renuncia como directora de la Senniaf

Ciudad de Panamá/La directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, presentó su renuncia ante el presidente de la República, José Raúl Mulino, esto en medio de la controversia generada por denuncias de presuntos abusos y deficiencias en albergues bajo supervisión de la entidad.

La presentación de la renuncia fue confirmada por fuentes oficiales, luego de que durante el día circularan versiones sobre su posible salida del cargo. Horas más tarde, se conoció que la funcionaria formalizó su renuncia ante el mandatario.

La salida de Fábrega ocurre semanas después de que se hicieran públicas denuncias relacionadas con el funcionamiento de un Centro de Atención Integral ubicado en el sector de Tocumen. El caso generó amplio debate nacional debido a cuestionamientos sobre las condiciones de infraestructura y reportes de presuntos abusos contra menores de edad y personas adultas bajo protección del Estado.

Este martes, Fábrega también debía asistir a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional para sustentar la memoria institucional de la entidad. Sin embargo, su ausencia fue justificada mediante una nota en la que alegaba motivos de salud. La comparecencia había sido reprogramada para el 10 de marzo.

La Senniaf es la institución encargada de garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, por lo que los recientes acontecimientos han intensificado el escrutinio público sobre su gestión.

Con información de Yamy Rivas