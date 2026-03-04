Crisis hídrica en Azuero impulsa inspecciones en plantas potabilizadoras y perforación de nuevos pozos

La planta Rufina Alfaro recibirá una inversión de 10.5 millones de dólares, mientras que la planta Roberto Reyna, en Chitré, contará con una inversión de 25 millones de dólares, destinadas a mejorar las instalaciones y garantizar un servicio más estable y eficiente para la sufrida población de Azuero.

Autoridades del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) regional de Los Santos realizaron una inspección técnica a la planta potabilizadora Rufina Alfaro, como parte de las acciones para atender la crisis del agua que afecta a la región de Azuero.

Las autoridades informaron que también se efectuará una inspección similar en la planta Roberto Reyna, ubicada en la provincia de Herrera, con el objetivo de aglutinar esfuerzos interinstitucionales y definir soluciones a corto, mediano y largo plazo frente a la problemática del suministro de agua potable.

Durante la evaluación se analizaron las condiciones operativas de la planta Rufina Alfaro y se plantearon alternativas complementarias, entre ellas la perforación de pozos, trabajos que ya se desarrollan en distritos como Guararé y Las Tablas, así como la habilitación de ocho nuevas fuentes en los corregimientos más afectados.

Estas medidas buscan reforzar el abastecimiento mientras avanzan las mejoras estructurales de las plantas.

Las autoridades confirmaron que la rehabilitación de la planta Rufina Alfaro ya cuenta con un contratista designado, la empresa Constructora Urbana S.A., responsable de ejecutar los trabajos para fortalecer la producción, las redes y la distribución de agua hacia las comunidades de la provincia de Los Santos.

