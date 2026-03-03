Protestan en la Asamblea por casos en albergues de la Senniaf y exigen respuestas

Los jóvenes advirtieron que no será la última protesta. Este medio conoció que la actual directora del Senniaf, Ana Fábrega, renunció al cargo.

Panamá/Con pancartas y consignas, un grupo de jóvenes se concentró frente a la Asamblea Nacional para exigir justicia ante los casos de presuntas vulneraciones de derechos de menores que permanecen en albergues bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

La manifestación, cargada de indignación y preocupación, llamó la atención de diputados que salieron a conversar con los ciudadanos. Entre ellos estuvo la presidenta de la Comisión de la Niñez, la Mujer y la Familia, Alexandra Brenes, quien escuchó los reclamos y aseguró que se están tomando acciones desde el Legislativo.

Vamos a requerir que ella venga la próxima semana el martes, ya se le envió la carta. Son preguntas no para nosotros, son preguntas para todos los ciudadanos. Estamos tratando de agotar todo en la medida de lo posible”, explicó la diputada ante el grupo reunido.

También señaló que existen límites en cuanto a las decisiones administrativas, que corresponden al Ejecutivo, y planteó que otras instancias deben actuar. “Quien tiene hoy algo para hacer es también Ministerio Público, la Fiscalía, poder pedir esa separación ante la Corte”, afirmó.

Una de las ciudadanas encaró a la diputada al asegurar que hay madres que desconocen el paradero de sus hijos y que las visitas a los albergues no ofrecen mayor tranquilidad. Cuestionó además la credibilidad de la dirección de una entidad tan sensible y criticó la ausencia de su máxima autoridad para rendir cuentas ante el país.

Los jóvenes advirtieron que no será la última protesta. Aseguraron que continuarán acudiendo a las inmediaciones de la Asamblea hasta que se adopten correctivos que garanticen una mejor atención y protección de los menores bajo responsabilidad del Estado.

Horas después de la manifestación, este medio confirmó la renuncia de Ana Fábrega, quien se desempeñaba como directora del Senniaf, un hecho que añade un nuevo capítulo a la crisis institucional.

Se cae citación al administrador de la AMP

En paralelo a la jornada de tensión, la bancada Vamos se retiró del pleno legislativo luego de que, por cuarta ocasión, fuera rechazada la alteración del orden del día para citar al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert.

La propuesta obtuvo 23 votos a favor y 28 en contra, lo que impidió la comparecencia del funcionario ante el Pleno.

La sesión dejó en evidencia un ambiente político crispado, mientras en las afueras persistía el reclamo ciudadano por respuestas claras y acciones concretas en defensa de la niñez.

Con información de Meredith Serracín.