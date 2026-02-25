Estudiantes tienen hasta el 28 de febrero para postular a la Beca Dr. Carlos Lucas López 2026

La beca está dirigida a estudiantes regulares de primer año de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con el propósito de reconocer la excelencia académica y el compromiso con el desarrollo del Derecho en el país.

Foto ilustrativa de una joven universitaria durante su jornada de estudio / Pixabay

Ciudad de Panamá, Panamá/En honor al legado del Dr. Carlos Lucas López, socio fundador de Galindo, Arias & López, la firma anunció la apertura de la segunda convocatoria para la Beca de Excelencia Académica Dr. Carlos Lucas López 2026, una iniciativa destinada a apoyar la formación de futuros profesionales del Derecho en Panamá.

Apoyo a la educación y desarrollo profesional

La Beca de Excelencia Académica Dr. Carlos Lucas López contempla una asignación mensual de $500.00 para cubrir gastos de alojamiento, alimentación y transporte del estudiante seleccionado.

Además del apoyo económico, el beneficiario tendrá la oportunidad de recibir mentoría y realizar pasantías en la firma Galindo, Arias & López, lo que le permitirá desarrollar habilidades prácticas en un entorno profesional de alto nivel y fortalecer su perfil académico y laboral.

Requisitos y proceso de postulación

Para aplicar, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar por iniciar o cursando el primer año de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Panamá.
  • Demostrar interés en desarrollarse profesionalmente en el ámbito jurídico.
  • Completar el formulario de postulación y adjuntar la documentación requerida.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero de 2026.

Los interesados podrán presentar su solicitud a través del formulario en línea disponible en: bit.ly/beca-carloslucaslopez.

becas Universidad de Panamá estudiantes Abogados
