Mulino sobre posible reacción de China por temas de puertos: 'No va a pasar nada'

Aunque reconoció que China es "un país importantísimo en el mundo", el mandatario Mulino destacó que Panamá ha resistido momentos mucho más difíciles

Panamá/Ante la pregunta sobre cómo se prepara el Estado panameño para enfrentar posibles medidas del gobierno de China tras la salida de Panama Ports Company (PPC) de los puertos de Balboa y Cristóbal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió que nunca especula sobre temas de política internacional.

"No sé qué tenga China o el gobierno chino en su agenda. Cuando llegue, se evaluará y se responderá en consecuencia con lo que ellos decidan hacer", declaró el mandatario durante su conferencia semanal de prensa. Mulino añadió su opinión personal: "No va a pasar nada. Créelo, no va a pasar nada. Y si pasa, ya veremos".

El presidente Mulino cuestionó qué acciones concretas podría tomar China contra Panamá. "¿Qué va a hacer China contra Panamá? A ver. Del punto de vista de comercio, del punto de vista de apoyo. ¿Qué ha sacado Panamá de la relación con China?", expresó Mulino.

Aunque reconoció que China es "un país importantísimo en el mundo", el mandatario destacó que Panamá ha resistido momentos mucho más difíciles. "Esto Panamá ha resistido momentos mucho más difíciles que ese eventual momento", afirmó.

Interdependencia comercial entre Panamá y China

Mulino enfatizó la relación de dependencia comercial que existe entre ambas naciones. "Lo cierto es que China necesita mucho a Panamá, mucho. Todo lo que esa gente produce pasa por el Canal de Panamá", señaló el presidente.

Además, destacó el rol de la Zona Libre de Colón en esta relación comercial. "Mucho de lo que esa gente vende lo venden a través de la Zona Libre de Colón. Y todo el gas que les llega pasa por el Canal de Panamá", explicó Mulino.

Contexto del fallo sobre los puertos

El 23 de febrero, luego de quedar en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato que otorgó a Panama Ports Company la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, Mulino anunció medidas para asegurar la operación ininterrumpida de estas instalaciones.

Mediante un decreto de ocupación, el Estado garantiza la utilización de los puertos respetando la propiedad de los bienes. "Se trata de proteger los intereses nacionales y mantener la operación portuaria, fundamental para el comercio mundial", subrayó el mandatario en su discurso a la nación.

Mulino aclaró que esta medida no constituye una expropiación, sino una acción temporal para preservar la continuidad operativa de terminales estratégicas para la economía panameña y el comercio global.