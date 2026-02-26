Mulino: Transición portuaria avanza; sustitución patronal supera el 98% en Cristóbal y el 70% en Balboa

Durante su conferencia semanal, el mandatario explicó que este proceso, mediante el cual los trabajadores pasan a la nueva operadora conservando sus puestos y derechos adquiridos, continúa en fase de normalización y se espera que concluya en los próximos días.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este jueves que la transición portuaria registra avances significativos, con una sustitución patronal que ya supera el 98% en el puerto de Cristóbal y el 70% en Balboa.

Durante su conferencia semanal, el mandatario explicó que este proceso, mediante el cual los trabajadores pasan a la nueva operadora conservando sus puestos y derechos adquiridos, continúa en fase de normalización y se espera que concluya en los próximos días.

Mulino sostuvo que las acciones adoptadas tras la publicación del fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC) y dejó sin efecto la concesión para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial este lunes 23 de febrero.

El gobernante indicó que el ministro José Ramón Icaza, junto con el equipo de la Secretaría de Metas, mantiene un trabajo intensivo para acelerar la normalización de las operaciones portuarias, en coordinación con las empresas operadoras y los trabajadores. El presidente hizo un llamado a todas las entidades involucradas en la transición para que este fin de semana se mantengan jornadas de trabajo continuas.

Explicó que la medida busca agilizar tanto las importaciones como las exportaciones, consideradas claves para la economía nacional. Mulino estimó que, con labores ininterrumpidas entre viernes y lunes, se podrá poner al día el manejo de contenedores en los puertos.

Avances por terminal

El mandatario precisó que en Cristóbal la sustitución patronal ya supera el 98%, mientras que en el puerto de Balboa se ubica por encima del 70%, con la expectativa de completar el proceso en pocos días.

Asimismo, advirtió a la población que desestime supuestos ofrecimientos de empleo en estos puertos a través de terceras empresas. Según explicó, los terminales continuarán operando bajo las condiciones contractuales vigentes y no se contempla la apertura de nuevas contrataciones por vías externas.

En materia laboral, el presidente también informó que en los últimos cuatro meses de 2025 se generaron 111 mil nuevos empleos en el país, lo que representa 24 mil plazas más que en el mismo periodo del año anterior.

El Ejecutivo atribuyó este resultado a proyectos de infraestructura, disciplina fiscal y al manejo de los recursos públicos, factores que —indica— buscan fortalecer el clima de inversión y la recuperación económica.