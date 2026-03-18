Tragedia en Colón: joven de 18 años cae desde un cuarto piso en multifamiliar; su estado es delicado

Ante lo ocurrido, moradores del área hacen un llamado a las autoridades para que intervengan de manera urgente.

Colón/Un hecho que ha generado consternación se registró en el multifamiliar H53 de Altos de Los Lagos, en la provincia de Colón, donde una joven de 18 años cayó desde un cuarto piso, dejándola en estado delicado.

El accidente ocurrió la tarde del martes, cuando la joven se disponía a bajar del edificio y se recostó en uno de los barandales, el cual se desprendió, provocando su caída al vacío. Tras el impacto, fue trasladada de urgencia al hospital Manuel Amador Guerrero, y posteriormente, referida a un centro médico en la ciudad de Panamá debido a la gravedad de las fracturas que sufrió.

Familiares y vecinos confirmaron que su condición es crítica. La situación ha encendido las alarmas entre los residentes del sector, quienes temen que una tragedia similar pueda repetirse. Advierten que el deterioro de la infraestructura representa un riesgo constante para quienes habitan en estos edificios.

Ante lo ocurrido, moradores del área hacen un llamado a las autoridades para que intervengan de manera urgente. Piden inspecciones y reparaciones en las estructuras, ya que temen que en el futuro la víctima pueda ser un adulto mayor o un niño que resida en el lugar.

Con información de Néstor Delgado.