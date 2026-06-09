Capturan a tres sospechosos, incluido un menor, por asalto a vendedor agrícola en David

Chiriquí/La rápida denuncia de un vendedor de productos agrícolas que logró escapar de un asalto a mano armada permitió la captura de dos adultos y un menor de edad señalados por este hecho ocurrido en el sector de El Zambrano, en Bijagual, distrito de David, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, la víctima había acudido al lugar tras ser citada para una supuesta negociación relacionada con la compra o venta de productos agrícolas. Sin embargo, al llegar fue sorprendida por tres individuos armados.

El comerciante logró huir y alertar a las autoridades, lo que dio paso a un operativo policial que culminó con la captura de los presuntos responsables.

Durante la acción, los agentes recuperaron evidencias que vincularían a los sospechosos con el caso.

Encontramos dos armas de fuego tipo pistola 9 milímetros, sin permiso, con sus cargadores y municiones. De igual manera, se les encontró en su poder las llaves del vehículo de la víctima y el celular”, informó Roberto Monterrey, jefe de la Policía Nacional.

Monterrey detalló que entre los detenidos figura un menor de edad. Además, uno de los dos adultos mantiene una investigación abierta por un presunto delito de agresión con arma de fuego.

Los tres aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales para las audiencias correspondientes ante un juez de garantías.

Tras este caso, la Policía Nacional reiteró el llamado a comerciantes, productores y vendedores que realizan transacciones fuera de sus lugares habituales de trabajo para que extremen las medidas de seguridad y verifiquen previamente los sitios donde acudirán a concretar negocios, con el fin de evitar ser víctimas de hechos delictivos.

Con información de Demetrio Ábrego.