Vandalizan centro de salud en David y afectan cinco consultorios

Cinco consultorios fueron afectados por vandalismo en el Centro de Salud de Barrio Bolívar, en la provincia de Chiriquí.

David chiriquí/Actos de vandalismo afectaron las instalaciones del Centro de Salud de Barrio Bolívar, ubicado en el distrito de David, provincia de Chiriquí, donde desconocidos dañaron varios consultorios y parte de la planta central del establecimiento, generando preocupación entre usuarios y autoridades médicas.

De acuerdo con el reporte, los hechos impactaron al menos cinco consultorios, además de provocar daños en equipos esenciales para la atención, como los sistemas de aire acondicionado, de los cuales varios quedaron inoperativos tras la sustracción de material de cobre.

La directora del centro de salud, Nazareth Juliao, lamentó lo ocurrido y pidió apoyo urgente para reforzar la seguridad en las instalaciones. “Si brindamos la atención a la población, y son personas del mismo área las que se han prestado para hacer esto, y que es una maldad para ellos mismos, tenemos que ponernos la mano en el pecho”.

Juliao agregó que la situación ha afectado directamente la operatividad del centro médico. “Pues yo de verdad le pido al gobierno central que en este caso nos ayuden porque nos hemos quedado sin aire en muchos consultorios, simplemente dañaron los aires acondicionados. Tenemos una gran cantidad de aires que nos sirven”.

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Por su parte, los usuarios también manifestaron su preocupación por lo ocurrido, especialmente por las condiciones de atención tras los daños.

“Aquí hay mucho calor, hay muchos niños, mucha gente embarazada, adultos mayores”, indicó la usuaria Dayra Rojas, quien destacó además la respuesta de las autoridades. “Yo siento que ha sido rápida la atención de la policía y de la misma institución para ver cómo resuelven este asunto que ha pasado”.

Rojas añadió que la situación fue inesperada para los pacientes. "De verdad que fue una sorpresa porque yo llegué aquí temprano y de repente ya no pudimos entrar. Pero el jefe dio la orden para que sí se atendiera al público”.

Las autoridades del centro de salud informaron que al menos cuatro equipos de aire acondicionado fueron vandalizados y que los responsables se llevaron el cableado de cobre, lo que ha dejado varias áreas sin climatización.

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