¿Dónde está el padre Héctor Gallego? La pregunta que Panamá sigue sin responder 55 años después

Diversas investigaciones y fallos judiciales posteriores vincularon su desaparición con miembros de la entonces Guardia Nacional durante la dictadura militar.

Panamá/Hoy, 9 de junio, se cumplen 55 años de la desaparición del sacerdote Héctor de Jesús Gallego, uno de los casos más emblemáticos de la historia panameña y una herida que continúa abierta para la Iglesia, las comunidades campesinas de Veraguas y los defensores de los Derechos Humanos.

Gallego llegó a Panamá en 1967 y desarrolló su labor pastoral en Santa Fe de Veraguas, donde impulsó cooperativas campesinas, promovió la organización comunitaria y trabajó junto a poblaciones rurales en condiciones de pobreza. Su labor lo convirtió en una figura cercana para cientos de familias, pero también despertó críticas y tensiones en una época marcada por profundas desigualdades sociales.

La noche del 9 de junio de 1971 desapareció en circunstancias que aún forman parte de uno de los capítulos más dolorosos de la memoria nacional. Diversas investigaciones y fallos judiciales posteriores vincularon su desaparición con miembros de la entonces Guardia Nacional durante el período militar, el cual estableció una dictadura en el país por 21 años.

A pocos días de esta nueva conmemoración, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, recordó durante la celebración del Corpus Christi la figura del sacerdote como un referente de compromiso cristiano y defensa de la dignidad humana.

En este día no podemos dejar de hacer memoria de un sacerdote cuyo testimonio sigue iluminando la conciencia de nuestra Iglesia y de nuestra patria”, expresó.

Ulloa evocó una de las preguntas que durante décadas ha acompañado la memoria colectiva de los panameños: “Héctor, ¿dónde estás?”, una interrogante que surgió tras su desaparición y que, según indicó, continúa resonando en la conciencia nacional.

Para la Iglesia, la respuesta se encuentra en la huella que dejó entre las comunidades a las que sirvió.

Hoy podemos decir que está en la memoria agradecida de los campesinos que aprendieron a descubrir su dignidad; está en el recuerdo de quienes encontraron en él un pastor cercano y valiente; está en la conciencia de una Iglesia que no olvida a quienes entregaron su vida por el Evangelio”, manifestó el arzobispo.

La Comisión de la Verdad identificó a Héctor Gallego como una de las víctimas de desaparición forzada durante el régimen militar panameño. Aunque a lo largo de los años se han realizado investigaciones y búsquedas de sus restos, su paradero sigue sin esclarecerse.

Aunque en 1994 tres exagentes de la Guardia Nacional fueron condenados por su participación en la desaparición de Héctor Gallego, el caso permaneció sin esclarecer completamente. La sentencia no alcanzó a los altos mandos señalados durante las investigaciones.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención de Eugenio Magallón, un exmilitar de 95 años de edad, el último de los condenados por el homicidio del sacerdote Jesús Héctor Gallego en ser detenido en mayo de 2025; sin embargo, el mismo tribunal le concedió posteriormente el cumplimiento de la condena en su domicilio.

En diciembre de ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizara al Estado panameño por la impunidad en torno a la desaparición forzada del sacerdote colombiano.

Así las cosas, el nombre de Héctor Gallego continúa ligado a la lucha por la justicia social, la organización campesina y la defensa de los sectores más vulnerables, especialmente en las montañas de Santa Fe de Veraguas, donde su legado permanece vivo entre quienes aún recuerdan su trabajo pastoral y comunitario.