Capturan a sospechoso por homicidio de hombre que cumplía trabajo comunitario en Altos de Los Lagos

Con la aprehensión del sospechoso, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar si hubo otras personas involucradas en el ataque.

Colón, Colón/La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre presuntamente vinculado al homicidio de un ciudadano de 39 años, ocurrido la tarde del martes 21 de julio en el sector de Altos de Los Lagos, provincia de Colón.

De acuerdo con la institución, la captura se logró mediante labores de investigación desarrolladas por unidades policiales, que ubicaron al sospechoso en el sector de Cristóbal Este. Tras su aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por su presunta vinculación con un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

El crimen ocurrió en los predios de la torre L-45 de Altos de Los Lagos, donde la víctima realizaba labores de limpieza como parte del trabajo comunitario asignado por la Junta Comunal de Cristóbal Este.

Según información preliminar, el hombre cumplía esa medida como consecuencia de una condena por un delito que las autoridades no han precisado. Mientras desarrollaba sus labores, varios sujetos se aproximaron al lugar y, sin mediar palabras, le dispararon en al menos seis ocasiones.

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Gravemente herido, fue trasladado en una patrulla de la Policía Nacional al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Tras el ataque, agentes policiales acordonaron el área para preservar la escena del crimen, mientras funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias e identificar a los responsables.

Con la aprehensión del sospechoso, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar si hubo otras personas involucradas en el ataque.

Este hecho violento elevó a 54 el número de homicidios registrados en la provincia de Colón en lo que va de 2026, de acuerdo con el conteo preliminar de las autoridades. Las investigaciones continúan.