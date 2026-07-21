Colón| Asesinan a hombre que cumplía trabajo comunitario en Altos de los Lagos

Colón/Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros la tarde de este martes mientras cumplía una medida cautelar de trabajo comunitario en los predios de la torre L-45 de Altos de los Lagos, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, la víctima realizaba labores de limpieza asignadas por la Junta Comunal de Cristóbal Este, como parte de una medida cautelar derivada de una condena por un delito que, hasta el momento, no ha sido precisado por las autoridades.

Los primeros informes indican que varios sujetos se acercaron hasta el lugar donde se encontraba el hombre y, sin mediar palabras, le efectuaron al menos seis disparos.

Gravemente herido, fue trasladado en una patrulla de la Policía Nacional al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena, mientras funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses iniciaron las diligencias para recabar evidencias y dar con los responsables del crimen.

Con este hecho, ocurrido a plena luz del día, la provincia de Colón eleva a 54 el número de víctimas por homicidio en lo que va de 2026, de acuerdo con el conteo preliminar reportado por las autoridades.

Con información de Néstor Delgado.