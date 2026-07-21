Fuga en La Joyita: Recapturan a otro evadido en Arraiján; estaba escondido dentro de una letrina

La Policía detalló que, al momento de su evasión de La Joyita, el privado de libertad cumplía una detención por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

La Policía Nacional informó este martes sobre la recaptura de Luis Pino Araúz, uno de los privados de libertad que se fugó del centro penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, con lo que la cifra de evadidos reaprehendidos asciende a 187.

Según el reporte oficial, el hombre fue ubicado en el sector Invasión de Villa Antigua, en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, tras recibirse una alerta ciudadana que advertía sobre la presencia de una persona sospechosa en un lote baldío, en la vía hacia Chapala.

Al llegar al lugar, las unidades policiales localizaron a Pino Araúz oculto dentro de una letrina, donde permanecía acostado sobre una colchoneta.

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La Policía detalló que, al momento de su evasión de La Joyita, el privado de libertad cumplía una detención por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

Con esta captura, las autoridades han logrado recapturar a 187 de los privados de libertad que escaparon del penal durante la fuga registrada el 1 de junio.

La Policía Nacional indicó que mantiene operativos en distintos puntos del país para ubicar y capturar a los ocho prófugos que aún permanecen evadidos.