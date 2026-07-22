Meduca reporta alta tasa de aprobación en primer trimestre y lanza plataforma para monitorear rendimiento académico

Según las cifras presentadas por la entidad, alrededor de 791,800 estudiantes del sistema regular recibieron calificaciones durante el primer trimestre.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) presentó el balance del primer trimestre del año escolar 2026 y dio a conocer una nueva plataforma de analítica de aprendizaje que permitirá consultar el desempeño académico de los estudiantes por escuela, región educativa, nivel y asignatura, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones en el sistema educativo.

El director de Planificación del Meduca, Dillian Staine, explicó que la herramienta no solo muestra indicadores administrativos e información sobre infraestructura escolar, sino que también permite identificar tanto a los estudiantes con dificultades académicas como a aquellos con un desempeño sobresaliente.

Señaló que la plataforma permite a docentes, directores, supervisores y regiones educativas tomar decisiones basadas en información. Además, los padres de familia podrán conocer cómo marcha el rendimiento académico en cada región del país.

Te podría interesar: Sumba, la isla indonesia donde hay hombres y mujeres que viven como esclavos

Más de 790 mil estudiantes evaluados

Según las cifras presentadas por la entidad, alrededor de 791,800 estudiantes del sistema regular recibieron calificaciones durante el primer trimestre. Los resultados muestran altos niveles de aprobación en los distintos niveles educativos:

Primaria: 96.81% de aprobación, equivalente a cerca de 401 mil estudiantes.

96.81% de aprobación, equivalente a cerca de 401 mil estudiantes. Premedia: 91.33% de aprobación, con al menos 167 mil estudiantes que aprobaron todas sus asignaturas.

91.33% de aprobación, con al menos 167 mil estudiantes que aprobaron todas sus asignaturas. Media: 96.2% de aprobación, lo que representa 123,642 estudiantes.

Staine indicó que, aunque existen alumnos con rezagos académicos, estos pueden recuperarse mediante los planes de intervención implementados por el ministerio.

Matemáticas y ciencias continúan siendo áreas de atención

La plataforma también permite conocer el rendimiento por asignatura, identificando aquellas áreas donde aún se requiere fortalecer el aprendizaje. En matemáticas, la aprobación nacional alcanza el 85.51%, mientras que un 14.49% de los estudiantes presenta algún nivel de dificultad.

En ciencias naturales, el porcentaje de aprobación se ubica en 90.83%, mientras que en biología alcanza el 86.12%. El director de Planificación explicó que estos indicadores permiten elaborar planes de mejora específicos para cada centro educativo y orientar la capacitación docente en función de las necesidades detectadas.

Uno de los objetivos de la nueva herramienta es identificar las escuelas con mejores resultados para replicar sus estrategias en otros planteles. El director indicó que los supervisores y directores utilizan esta información para desarrollar proyectos interdisciplinarios, reforzar áreas específicas y mejorar el desempeño académico de los estudiantes.

El funcionario también destacó que la incorporación de herramientas digitales e inteligencia artificial ha comenzado a transformar las metodologías de enseñanza. Según explicó, las nuevas estrategias promueven una mayor participación de los estudiantes, fortalecen el pensamiento crítico y complementan el aprendizaje tradicional.

A ello se suman los programas socioemocionales impulsados por el Meduca, así como iniciativas relacionadas con el deporte, las bandas musicales y los gabinetes psicopedagógicos, que, a juicio de la entidad, contribuyen a mejorar tanto el rendimiento académico como la permanencia de los estudiantes en las aulas. Staine también se refirió al proyecto de reforma educativa que prepara el Ministerio de Educación. Explicó que la propuesta continúa en una fase de consultas y recopilación de aportes de gremios docentes, organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores vinculados al sistema educativo.