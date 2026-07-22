Abogados y familiares de privados de libertad solicitan diálogo con autoridades penitenciarias

Tanto abogados como familiares indican que no se oponen al cambio ni a las medidas de seguridad que se quieran implementar, pero quieren colaborar.

Ciudad de Panamá/Representantes legales y familiares de personas privadas de libertad exigen un espacio de diálogo con las autoridades del sistema penitenciario para plantear soluciones a la crisis que atraviesan los centros de detención del país. La abogada Vianka Moreno y Karelis Medrano, familiar de un privado de libertad, hicieron un llamado urgente para que la ministra se reúna con ellos y puedan trabajar en conjunto.

Condiciones en las cárceles

La abogada Moreno señaló que, tras los acontecimientos del pasado de junio, donde se dio una fuga masiva de la cárcel La Joyita, los privados de libertad no tienen acceso a visitas de sus familiares, carecen de ropa, artículos de primera necesidad y de limpieza, y no cuentan con agua potable. "Prácticamente tienen un mes y tanto que no se bañan", afirmó la abogada tras visitar recientemente un centro penitenciario.

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La situación afecta a nivel nacional, incluyendo el centro penitenciario de mujeres, donde las reclusas están siendo tratadas igual que los hombres. Aunque los abogados mantienen acceso a las cárceles, la profesional describió los olores horribles que se sienten desde la entrada por la falta de aseo de los detenidos.

"Los privados de libertad no recibían del gobierno ninguna ayuda; lo único que recibían era comida. Ropa, zapato, artículos para su aseo personal, todo eso se lo proporcionaban sus familiares", explicó Moreno.

Ahora no tienen nada. Incluso después de una reunión con el director Chanan Singh, quien prometió proporcionar estos artículos, solo algunos recibieron unas cuantas cosas y desde entonces no les han llevado más nada, ni agua para tomar ni medicina.

Propuestas concretas

Medrano, por su parte, manifestó que exigen al gobierno que les permitan ingresar medicamentos y artículos de aseo como siempre lo han hecho. El kit que hicieron llegar no fue beneficioso para toda la población carcelaria, que supera los 15 mil reos. "Si acaso alcanzó para la mitad", señaló la vocera de los familiares.

Ambas aclararon que no se oponen al cambio ni a las medidas de seguridad que se quieran implementar, pero quieren colaborar. "Le exigimos a la ministra que se reúna con nosotros", insistió Medrano.

Moreno propuso soluciones prácticas: cada pabellón debería tener tiendas o minisúper donde los privados puedan trabajar y conmutar pena, reduciendo así el hacinamiento. Considera que no se deben construir más cárceles con costos de millones de dólares cuando las existentes son suficientes.

"La mitad de La Mega Joya no está ocupada. Simplemente pongan a trabajar a los mismos privados a darle mantenimiento", sugirió.

La abogada reveló que el negociado continúa: un papel higiénico puede costar hasta 15 dólares y un jabón entre 7 y 8 dólares. "Sigue el negociado con la policía, sobre todo", denunció.

Medrano agregó que están dispuestos a llevar propuestas concretas, como que los mismos privados fabriquen sus uniformes, chancletas y ropa interior, evitando contratar empresas externas por millones de dólares. "Me gusta señalar los problemas, pero dar las soluciones. Y hay solución", concluyó.