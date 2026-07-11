Investigan a custodio tras hallazgo de seis celulares en vehículo oficial de La Joya

Tanto el funcionario como la evidencia incautada fueron remitidos a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar si existe la comisión de algún delito o falta administrativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Penitenciario informó este sábado que un custodio del Centro Penitenciario La Joya fue puesto a disposición de las autoridades competentes, luego de que un monitoreo realizado desde el Centro de Operaciones Penitenciarias (COP) permitiera detectar una conducta inusual por parte del funcionario.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección General del Sistema Penitenciario, tras identificar el comportamiento sospechoso, se activaron de inmediato los protocolos de verificación.

Como resultado de la inspección, las autoridades ubicaron seis teléfonos celulares dentro del vehículo institucional que era conducido por el custodio.

Tanto el funcionario como la evidencia incautada fueron remitidos a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar si existe la comisión de algún delito o falta administrativa.

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El Sistema Penitenciario reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la seguridad en los centros penitenciarios del país, y señaló que este caso refleja la efectividad de los mecanismos de control y vigilancia implementados.

Asimismo, la entidad reafirmó su política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que incumpla la normativa vigente dentro del sistema penitenciario nacional.