Veracruz concentra la mayor cantidad de casos de dengue en la región metropolitana, alerta el Minsa

En lo que va del año, la región registra dos defunciones asociadas al dengue: una mujer de 75 años y otra de 38 años, esta última residente del corregimiento de Veracruz.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Región Metropolitana de Salud mantiene la vigilancia ante el dengue, enfermedad que continúa representando una amenaza para la población pese a que este año se reporta una disminución de casos en comparación con 2025.

El director regional de Salud Metropolitana, Ricardo Torres, informó que hasta la semana epidemiológica más reciente se han confirmado 1.241 casos positivos de dengue, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período del año pasado, resultado que atribuyó a las estrategias de prevención implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

No obstante, advirtió que la enfermedad sigue cobrando vidas. En lo que va del año, la región registra dos defunciones asociadas al dengue: una mujer de 75 años y otra de 38 años, esta última residente del corregimiento de Veracruz.

Las autoridades sanitarias identificaron a Veracruz como el corregimiento con la mayor incidencia de dengue en la región metropolitana. Según el funcionario, esta comunidad acumula 441 casos confirmados, pero lo que más preocupa es la rapidez con la que aumentan los contagios. Mientras en la semana epidemiológica 24 se registraban 28 casos, para la semana 27 la cifra semanal ascendió a 115 nuevos contagios.

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Después de Veracruz, los corregimientos con mayor cantidad de casos son Tocumen y 24 de Diciembre. Torres explicó que uno de los principales factores asociados al incremento de casos es la escasez de agua potable, situación que obliga a muchas familias a almacenar agua en recipientes, creando condiciones favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti cuando estos depósitos no reciben el mantenimiento adecuado.

A esto se suma la acumulación de basura y objetos capaces de retener pequeñas cantidades de agua, donde también pueden desarrollarse los criaderos. El especialista recordó que los huevos del mosquito pueden permanecer adheridos a las paredes de los recipientes durante hasta un año, por lo que no basta con tapar los tanques de almacenamiento.

Explicó que la limpieza es fundamental, por lo que se deben cepillar los recipientes para eliminar los huevos que quedan adheridos y evitar que, al entrar nuevamente en contacto con el agua, reinicien su ciclo de vida.

La recomendación del Minsa es limpiar los tanques de almacenamiento, como mínimo, cada dos días, especialmente en los hogares que dependen del almacenamiento de agua por las interrupciones del suministro. El director regional aclaró que la fumigación o nebulización ayuda únicamente a eliminar al mosquito adulto, por lo que insistió en que la medida más efectiva continúa siendo la eliminación de criaderos dentro y alrededor de las viviendas.

Síntomas que requieren atención inmediata

Las autoridades reiteraron el llamado a acudir de inmediato a una instalación de salud ante síntomas compatibles con dengue, como fiebre, dolor intenso de cabeza, dolores musculares, dolor abdominal persistente o sangrado de encías.

Torres recordó que el Ministerio de Salud ofrece de forma gratuita las pruebas diagnósticas y el tratamiento correspondiente en sus instalaciones. En el caso de Veracruz, destacó que el centro de salud mantiene atención de lunes a lunes, incluyendo fines de semana, y que se reforzó el personal médico, de enfermería y laboratorio para responder al incremento de casos.

Dentro del corregimiento de Veracruz, las autoridades mantienen especial vigilancia en las comunidades de El Pueblo, Chumical y La Esperanza 1 y 2, donde se concentra el mayor número de contagios.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a los residentes de estas áreas a eliminar criaderos de mosquitos, mantener limpios y tapados los depósitos de agua y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma compatible con dengue.